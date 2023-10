Concurso de Qualidade dos Cafés – Santa Bárbara do Leste tem maior número de classificados da região para a próxima etapa

O 20º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais chega à sua segunda etapa de análises sensoriais, com a seleção de 264 amostras que atingiram, no mínimo, 85 pontos, de acordo com a metodologia da Associação de Cafés Especiais (SCA, na sigla em inglês), entidade internacional de referência no setor.

Na região, Santa Bárbara do Leste se destacou com o maior número de amostras classificadas.

Os 264 cafés classificados serão reamostrados pelos produtores e deverão ser entregues nos escritórios da Emater-MG até o dia 27 de outubro (sexta-feira). Em novembro, essas amostras serão submetidas a uma nova prova de xícara, por oito provadores, especialmente contratados para este fim. Nestas provas, são avaliadas características como aroma, sabor, acidez, corpo, uniformidade, ausência de defeitos e doçura, entre outros aspectos sensoriais da bebida.

O 20º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais recebeu inscrições, nas categorias natural e cereja descascado, despolpado ou desmucilado.

Confira nas imagens a lista completa dos classificados na região: