Concurso de qualidade dos cafés de Caratinga e região Inscrições são válidas até o dia 19 de setembro

CARATINGA– A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), em parceria com o Sicoob Credcooper, está promovendo o 5° Concurso de Qualidade dos Cafés da região de Caratinga. As inscrições já estão abertas para os municípios de Bom Jesus do Galho, Caratinga, Imbé de Minas, Inhapim, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Ubaporanga e demais municípios com agência Sicoob Credcooper.

Sebastião Braga, coordenador técnico da Emater, destaca que Minas é o maior produtor de café do Brasil, o que demonstra a importância desta cultura. “O concurso de qualidade é um dos mais rígidos e criteriosos que se tem no mundo, baseia-se isso no número de provadores, são 12 especialistas que são destaques nacionais na identificação da qualidade dos cafés”.

Braga destaca os quesitos que são avaliados e os parâmetros para atestar a qualidade dos cafés. “As análises são feitas em 24 xícaras, ou seja, uma amostra é subdividida em 24 amostragens e todas as xícaras têm que passar por um padrão de qualidade. Existe todo um critério até chegar esse café na xícara. Ele passa por padrões físicos. Quando divulgamos o concurso tem que ter um padrão mínimo para participar, quando se fala em termos de umidade que tem de ser de 10 a 12%, que tenha o tamanho padronizado, seja retido em peneira 16, permitindo uma ultrapassagem no máximo de 5%. O tamanho do grão tem que ser uniforme, a consequência disso, na torra. Grãos com tamanhos diferenciados vão ter pontos de torra diferente, consequentemente, os valores mascarados ou omitidos. E por último, o tipo de café, onde a gente fala que os defeitos não são permitidos. Existem classificações de café quanto a tipo”.

Após as avaliações físicas em relação a tamanho, umidade e tipo de defeito, as amostras selecionadas seguem para avaliação sensorial, que é o teste de xícara. Para esse ano o produtor pode participar em uma categoria: cereja descascada ou natural e com uma amostra. “A inscrição é gratuita, mas, as amostras devem ser entregues nos estoques da Emater até o dia 9 de setembro. Tem um ponto importante também que mesmo os produtores que não sejam classificados para uma segunda etapa, eles têm uma devolutiva da qualidade do café deles. Vão saber onde o café teve defeito, onde não acertou e possa tomar atitudes diferenciadas para o próximo ano”.

O gerente regional Aldrin Regiane destaca o papel da Emater no fomento ao produtor. “Gerenciamos 32 municípios, desses metade a cafeicultura é a principal atividade econômica e percebemos que nesse trabalho de parceria levamos conhecimento ao cafeicultor, mostrando para ele como planta e colhe. O café da região era considerado de baixíssima qualidade e hoje, no quinto concurso, o pessoal já percebeu que em Caratinga e região tem café de altíssima qualidade”.

O Sicoob Credcooper é parceiro na realização do concurso. Vagner Ribeiro, presidente do Conselho de Administração da cooperativa, destaca a importância da realização do concurso. “Enfatizamos essa parceria agradável que temos, gosto muito de falar que enquanto Sicoob Credcooper fazemos muitos projetos, eventos e programas, mas, quando se envolve parcerias isso tem um vulto maior. Estamos juntos neste quinto concurso, algo que vem crescendo ano após ano, muito importante para o produtor rural na divulgação do nosso produto. Hoje Caratinga e região voltados para agropecuária, mas, com peso muito expressivo na cafeicultura e a forma como a coisa vem se profissionalizando, o auxílio que nós enquanto cooperativa estamos proporcionando, juntamente com a Emater, na melhoria da qualidade desses cafés”.