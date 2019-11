Emater-MG divulga ganhadores e homenageia instituições parceiras

CARATINGA- Aconteceu nesta terça-feira (26), o encerramento do Concurso de Qualidade dos Cafés da Região de Caratinga, evento realizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater), Certifica Minas Café e Sicoob Credcooper. Foram selecionados os dez melhores cafés nas categorias café natural e cereja descascada. Também foi homenageado um produtor na categoria gosto de café.

Além da entrega da premiação aos produtores, a Emater homenageou algumas instituições parceiras, colaboradores e celebrou os seus 71 anos.

O CONCURSO

Aldrin Carlos Reggiani Assis, gerente regional da Emater Ipatinga, explica que o concurso contou com 150 amostras de toda a região. “Estamos fazendo o encerramento do segundo Concurso de Qualidade do Café da Região de Caratinga, onde participaram diversos produtores rurais e mostra para eles que se trabalharem escutando a assistência técnica de qualidade da Emater, conseguimos ter um café de qualidade e, obviamente, um preço melhor no seu produto. O papel da Emater primeiro é a organização do evento, a coleta das amostras e o preparo delas para levar para aprovação”.

Aldrin avalia que a cada concurso, os produtores têm evoluído em boas práticas e qualidade. “Esse evento já é o quinto nosso na região e dos primeiros para cá a diferença de qualidade de café é gritante, o pessoal percebeu que com o trabalho de qualidade, ponto ideal de colheita, secagem e preparo, conseguem um café de qualidade na região de Caratinga”.

Para Julian Silva Carvalho, coordenador técnico da Emater, além do caráter educativo, como as orientações no preparo do bom café, desde a lavoura até a xícara final, o concurso permite a divulgação regional. “Mostrar os cafés das regiões, que são diferentes, com nuances diferentes, sabores diferentes, características diferentes e que agradam a diversos paladares. Mostra a região para outros players de mercado, outros compradores, a partir do momento que divulgamos os cafés da região, vai se tornando cada vez mais conhecida em cafés especiais. Isso é muito importante, atrai visitantes, compradores e valoriza esses cafés e, principalmente, o trabalho do produtor”.

O coordenador ainda detalha as etapas de seleção dos finalistas e ganhadores e os critérios utilizados. “Os cafés são provados por diversos provadores, sendo ranqueados os melhores. Não significa que os que não foram ganhadores não devam participar, porque é um processo de melhoria e sabemos também que os cafés existem características climáticas que influenciam muito na qualidade final dos grãos. O que mais vale no processo é a qualidade daquele processo até isso chegar na qualidade de bebida. Temos que sempre estar aprimorando e melhorado a qualidade desses cafés”.

HOMENAGEADOS

Dntre as instituições homenageadas estão o Diário de Caratinga, o Sicoob Credcooper e a Doctum.

O presidente executivo da Rede Doctum Pedro Leitão destaca a importância de incentivar os produtores locais. “Café para mim é sinônimo de felicidade, da nossa região, de onde eu venho. Me identifico com o café, eu acho que temos que ter apropriação, isso não é pouca coisa. Nossa região tem que entender que o que a gente produz aqui tem valor no mundo inteiro, é algo que impacta a vida de milhões de pessoas e está todo mundo buscando esse café. Além da sua qualidade intrínseca, como história, geração de trabalho e renda, temos que ter muito orgulho disso. Quero agradecer à Emater, dizer que nós precisamos assumir essa bandeira da nossa região”.

Kdner Valadares, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper, reafirma o papel da instituição com a sociedade. “O Sicoob Credcooper faz a sua parte social, de cooperativa, é uma instituição financeira, mas com responsabilidade social. E dentro de seus grandes projetos a criação do Café das Matas de Minas, fomos pioneiros junto desse projeto, criar um conceito do nosso café da região, que tem qualidade, hoje nosso café é respeitado. O café é o maior patrimônio de Caratinga, café em crise é crise em toda nossa região, felizmente ele vem evoluindo. Esse grupo seleto de produtores, grande maioria nossos associados, acreditou que podemos fazer aqui um café de qualidade, temos produtores aqui hoje em outro patamar de preço de café, ficamos muito felizes de estar aqui”.

GANHADORES CONCURSO

Café Natural

1º lugar- José Rodrigues Lopes- Caratinga

2° lugar- José Carlos Vinha – São Domingos das Dores

3° lugar- Maria Stela de Laia Souza- São Domingos das Dores

4° lugar- Cláudio Cézar de Azevedo Leitão – Caratinga

5° lugar- Marlúcia Ramos da Paixão- Piedade de Caratinga

Café Cereja Descascado

1° lugar- Marcelo Grossi Araújo – Imbé de Minas

2° lugar- Walmir Moreira de Assis Pereira- São Sebastião do Anta

3º lugar- Maria Marlene Pereira Fernandes- Caratinga

4° lugar- Inácio Martins Soares- São Sebastião do Anta

5º lugar- Mario Vinha – Imbé de Minas

Concurso gosto de café

Inácio Martins Soares- São Sebastião do Anta