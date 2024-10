Concurso da Polícia Civil de Minas Gerais está com inscrições abertas para 255 vagas

Salário inicial de investigador é de R$ 5.332,62. Todas as vagas exigem curso superior

Já estão abertas as inscrições do concurso público PC MG (Polícia Civil de Minas Gerais) . Os interessados podem se candidatar no site da Fundação Getulio Vargas – FGV. As inscrições começaram no dia 21 de outubro.

Conforme o edital, a taxa de inscrição foi determinada em R$ 85,00 a R$ 220,00. Já a isenção desse pagamento pode ser solicitada no período de 21 a 24 de outubro (hoje é o último dia).

Inscrições abertas para o concurso PC MG! Como me inscrevo?

Para participar, basta escolher o cargo desejado e preencher os dados solicitados no site da banca organizadora.

Concurso PC MG oferece 255 vagas

São ofertadas 255 vagas de nível superior, distribuídas entre os cargos de Investigador de Polícia I, Perito Criminal, Médico Legista e Delegado de Polícia. Os salários iniciais variam de R$ 5.332,62, R$ 11.547,07 e R$ 14.931,31.

Cargos Vagas Salários

Investigador 165 R$ 5.332,62

Delegado 54 R$ 14.931,31

Médico Legista 10 R$ 11.547,07

Perito Criminal 26 R$ 11.547,07

Os interessados em ingressar na segurança pública do estado mineiro terão que enfrentar até sete etapas. A prova objetiva será aplicada a todos os cargos, sendo prevista no dia 26 de janeiro de 2025.

Fonte: Jornal Diário de Teófilo Otoni