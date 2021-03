Concluída vacinação dos idosos com mais de 80 anos

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Em Santa Bárbara do Leste, a equipe da saúde concluiu, na última semana, a aplicação da primeira dose de vacina contra Covid-19 nos idosos com mais de 80 anos. Todos que quiseram foram visitados e vacinados em suas casas. Profissionais da Saúde e moradores comemoraram a imunização desse grupo, que representa um público com grande potencial de risco.

Durante essa semana, novos moradores serão vacinados. Na terça-feira (23), serão vacinados os idosos que têm 79 anos e na quarta-feira (24) serão vacinados aqueles que têm 78 anos. Na quinta-feira (25) será a vez de quem 77 e 76 anos. Na sexta-feira (25) serão vacinadas pessoas com 75 anos.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Rojânia Bordone, a vacinação desse próximo grupo ocorrerá no PSF José Ferreira Maia e todos já foram orientados pelas Agentes de Saúde a seguirem as normas de segurança como: uso obrigatório de máscara, higienização das mãos e distanciamento social.

Ainda segundo a secretária de Saúde, a vacinação seguirá de acordo com as determinações do Ministério da Saúde. A secretária destacou que, até o momento, os registros dão conta de que em Santa Bárbara do Leste, 390 pessoas já foram imunizadas, incluindo profissionais de saúde e idosos.

“A expectativa é de que, tão logo novas doses da vacina cheguem ao município, nós possamos dar continuidade à campanha, levando esperança a um número cada vez maior de moradores”, destacou a secretária

Assessoria de Comunicação