Concluída reforma do centro de saúde de Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O governo municipal concluiu a reforma do Centro de Saúde José Ferreira Maia, situado no centro da cidade.

Atualmente, o mobiliário das instalações está sendo trocado por outros novos. Nos últimos meses, a Unidade de Saúde passou por uma completa reforma em sua estrutura física.

A prefeita Wilma Pereira frisou os benefícios do trabalho. “O Centro de Saúde recebe móveis novos e as instalações foram reestruturadas para garantir maior qualidade do atendimento oferecido aos pacientes e suporte aos profissionais que trabalham no local. Mesmo numa época de poucos recursos financeiros disponíveis, estamos conseguido manter os serviços essenciais, promover o desenvolvimento do município e manter as contas em dia!”, destacou a prefeita.

No total, a Prefeitura de Santa Bárbara do Leste investiu mais de 130 mil reais no empreendimento, tornando esse, um dos melhores centros de saúde da região.

Assessoria de Comunicação