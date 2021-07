Concessão de rodovias prevê pedágios em Santa Bárbara do Leste e Inhapim

Plano foi aprovado para análise do Tribunal de Contas da União

DA REDAÇÃO- Foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e enviado para análise do Tribunal de Contas da União (TCU), o plano para a concessão do sistema rodoviário que liga Governador Valadares ao Rio de Janeiro.

De acordo com o Programa de Exploração da Rodovia (PER), as principais melhorias incluem 309,52 km de obras de duplicação, 245,32 km de faixas adicionais, 61,32 km de vias marginais, 28 dispositivos em desnível, 775 melhorias de acessos, 65 passarelas, 68 passagens de fauna, entre outros.

Também está previsto o atendimento ao usuário da via com Centro de Controle de Operações (CCO) e Bases do Serviço Operacional (BSO) para apoio das equipes de atendimento médico de emergência, atendimento mecânico e atendimento aos demais incidentes na via.

Estão previstas 12 praças de pedágio distribuídas da seguinte forma: BR-116/RJ: três praças de pedágio localizadas em Viúva Graça, Viúva Graça (B) e Magé; BR-493/RJ: duas praças de pedágio localizadas em Itaboraí e Itaguaí; e BR-116/MG: sete praças de pedágio localizadas em Leopoldina, Bom Jesus da Cachoeira, Miradouro, Orizânia, Santa Bárbara do Leste, Inhapim, Governador Valadares.

As próximas etapas são o acórdão do TCU, edital previsto para o 4° trimestre de 2021, leilão previsto para o 1° trimestre de 2022 e contrato para o 2º semestre de 2022.