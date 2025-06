Conceição de Ipanema anuncia concurso público após 10 anos

CONCEIÇÃO DE IPANEMA — Após uma década sem a realização de concursos públicos, o município de Conceição de Ipanema voltará a abrir oportunidades para o serviço público. A decisão foi oficializada por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a administração municipal.

O acordo foi celebrado durante reunião realizada na última semana, com a presença do prefeito William de Souza, do presidente da Câmara Municipal, Emerson Aleixo, e dos procuradores jurídicos Geórgia Simões e Fuad Simões. O objetivo é garantir mais transparência, legalidade e acesso igualitário aos cargos públicos oferecidos pelo município.

De acordo com o MPMG, o TAC estabelece um cronograma específico para o certame, com prazos definidos para a publicação do edital, homologação dos resultados e posse dos candidatos aprovados. Além da realização do concurso, a Prefeitura também se comprometeu a regularizar nomeações em cargos de comissão, funções de confiança e contratações temporárias, obedecendo o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, que exige concurso público para ingresso no serviço público.

A última seleção pública realizada pela Prefeitura de Conceição de Ipanema ocorreu em 2015. Segundo o Ministério Público, a medida também busca combater práticas irregulares, como o nepotismo, reforçando os princípios constitucionais que regem a administração pública.

O município deverá divulgar, nos próximos dias, as informações sobre o número de vagas, cargos disponíveis e o cronograma completo do concurso.