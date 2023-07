Comunidade Santa Isabel arrecada doações para arraiá

CARATINGA- A Comunidade Santa Isabel está organizando um arraiá para este sábado (29), na Praça. A mobilização visa proporcionar lazer para os moradores e oportunidade para crianças que não têm condições de participar dos festejos das escolas.

A organizadora Beatriz Lessa destaca que a expectativa é proporcionar um dia de muita animação e festa para os moradores e visitantes. “Vai ter todos os tipos de comida de festa julina, bingos, sorteios, pescarias, danças, apresentações, bastante coisa. Na comunidade, temos muitas crianças que não participam em escola por não ter condições de alugar uma roupa, então, decidimos fazer essa festa para a gente poder vestir essas crianças, para elas participarem e mães também participam das danças. Graças a Deus tivemos só duas crianças que vamos alugar porque não tiveram a condição, as outras eu corri atrás e consegui um preço bem mais em conta para alugar.

As típicas barraquinhas também estarão no local. Os valores arrecadados serão revertidos para a próxima festa da comunidade. “Tudo que for arrecadado vamos investir na festa do Dia das Crianças, com tudo grátis para elas”.

Para fazer a alegria da comunidade, doações ainda são necessárias como: caixas de leite, leite condensado, creme de leite, cenoura, bacon, linguiça, salsicha, achocolatado, chocolate granulado, leite em pó, farinha de trigo e fermento, refrigerantes, brinquedos para a pescaria e o bingo.

Beatriz enfatiza que algumas doações já estão chegando para a festa, mas, contribuições ainda são bem-vindas. “Falta muita coisa que não conseguimos comprar ainda, vamos ter um bingo, decidimos fazer o cartelão com seis rodadas no valor de R$ 20. Ganhamos aplicação de cílios, unha de gel, dia de beleza no salão. Lanchonetes doaram pizza, lanches, hambúrguer, açaí”.

Contribuições podem ser realizadas pelo (33) 99804-6229.