Dedicação à evangelização e acolhida às pessoas em situação de rua

CARATINGA- Inspiração e nascimento. O fundador da Comunidade Leigo Monte Carmelo, Johny Claudy Fernandes relata no livro Encontros, a história de fundação e como foram iniciadas várias frentes de trabalhos voluntários a partir deste projeto.

“O ano 1999 um dia aparentemente como outro qualquer procurando um canal secular na TV, me deparei com a Canção Nova, um canal de televisão Católico, um homem meio barbado, descalço, com corte de cabelo e roupas estranhas falava de um tal Santíssimo Sacramento. Aquele dia muito me chamou atenção, era que este homem pregava o evangelho e tinha em suas mãos uma bandeira do Corinthians e eu, que gostava muito de futebol e tinha uma simpatia pelo time do Corinthians, não imaginaria nunca que o Senhor Jesus preparava para mim; através daquilo que eu gostava, o futebol”, relata Johny.

O homem que fazia a pregação chama-se padre Roberto. Johny afirma que se emocionou naquele momento e sentiu um forte chamado. “Eu chorava igual a um menino e dali por diante minha vida nunca mais foi a mesma. Senti-me incomodado sabendo que o senhor estava preparando algo especial para mim. Comecei uma busca constante para descobrir o que o Senhor queria do meu coração. De uma forma errada, quis fazer de acordo com o meu humano, convidei pessoas para poderem fazer parte de um projeto, mas como não estavam totalmente ligadas às coisas de Deus, por si só não obtive resultados, desiludi-me, mas não desisti”.

Naquela época, Johny e a esposa já ajudavam na igreja no movimento chamado Encontro de Adolescentes com Cristo (EAC). “Então pedi aos outros coordenadores que me ajudasse a realizar um encontro com os jovens iria precisar dos adolescentes, mas muito deles não poderiam participar devido à pouca idade”, relata.

Nos dias 15 e 16 de setembro de 2001 foi realizado o 1º Acampamento de Oração Monte Carmelo. Deste encontro nasceu o grupo, alguns dos primeiros membros são Wallysson Gonçalves, Wênyo, Aglicerio Beltrami, Zélia Pedrosa, Valeria, Mariza, João Batista Junior, Polliana Ottone, Lindomar, Junior (água) e José Maria. “Pude contar com o carisma da Toca ministrando este acampamento. Marcius, na época guardião da Toca de Belo Horizonte, depois Irmão Pedro, Beth também de BH e Henrique e Daniele de Valadares. Deste acampamento é que surgiu a Comunidade de Leigo Monte Carmelo, com 15 membros escolhidos por Deus. Nosso Carisma é adoração e por consequência e missão os pobres, os prediletos de Deus (herdamos isto com muito amor da Toca de Assis), temos São João da Cruz como Santo Padroeiro e São Francisco de Assis como Santo Intercessor”.

Depois deste dia foram vários retiros, acampamentos, formações, tardes de louvores, retiros internos, pastorais de rua, shows católicos, dentre outras atividades, como enfatizou Johny. “Esta Comunidade de Leigos que Deus me escolheu para fundar, Monte Carmelo, denominada ACASSS – Associação e Comunidade de Adoração e Serviço ao Santíssimo Sacramento, hoje conta com membros consagrados, vocacionados e membros”.

FRENTES DE MISSÕES

Quando o assunto é assistência às pessoas em situação de rua, o trabalho realizado pela Comunidade Leigo Monte Carmelo é sempre lembrado. Isso só é possível por meio da Casa de Amparo ao Irmão de Rua Frei Lourenco da Ressurreição. Ele relembra a sua fundação. “Casa onde cuidamos de nossos irmãos de rua e que possui uma linda capela: Capela de Jesus Sacramentado e a gruta de Nossa Senhora Aparecida, uma homenagem à padroeira do Brasil, pois foi fundada no dia 12 de outubro de 2002”.

Para os membros, a “pequena manjedoura de Nazaré”, onde os peregrinos são acolhidos, tomam banho, pernoitam e se alimentam. Atualmente passam pela casa cerca de 250 pessoas por mês. “Nossa Casa tem o estilo de uma casa Bom Samaritano, fornecemos almoço, café da manhã e da tarde, janta, banho e roupas limpas e se preciso até dois pernoites (se o irmão estiver doente fica até que se recupere). Além da casa, realizamos pastorais de rua de todas as quintas-feiras levando sopa, agasalho e a palavra de Deus. Ficamos muito felizes quando conseguimos encaminhar alguns deles para uma fazenda de recuperação ou em destino a sua cidade de origem.”.

Também há o Centro de Evangelização (São Rafael), de onde saem todas as missões uma casa de recuperação em construção, Casa Mãe da Divina Providência. “Onde futuramente acolheremos, e buscaremos a recuperação e reabilitação dos irmãos através de laborterapia e principalmente espiritualidade e, futuramente a inserção deles na sociedade”.

Na paróquia, ainda são responsáveis pela Pastoral da Comunicação (Jornal “O Carmelo”) e tem membros envolvidos na Catequese, vicentinos mirins, EAC e Encontros de Casais com Cristo (ECC).

Outros projetos desenvolvidos pela Comunidade Leigo Monte Carmelo são Família de Nazaré, que atua na adoção de famílias carentes, com oferta de cestas básicas, mobília, remédio, ajuda financeira e espiritual e Lar Pequena Árabe, local de acolhimento da mulher em situação de rua, onde as peregrinas tomam banho, pernoitam e se alimentam. “Funciona na sala do Centro de Evangelização São Rafael, pois a casa precisou ser desativada devido aos custos de arrecadação, mas é projeto nosso reativá-lo em sua integridade”, enfatiza.

Na Missão Jesus Peregrino (Pastoral de Rua), os membros da comunidade saem às ruas para acolher os moradores em situação de rua, levando agasalhos, cobertas, alimentação e uma palavra de carinho. “É uma das nossas atuações mais conhecidas, o famoso sopão, uma desculpa que a gente usa para encontrar Jesus no Irmão de Rua”, afirma.

Também são realizados retiros em geral, onde pessoas de todas as idades são levadas a “encontros pessoais” com Deus. “Atuamos principalmente nas comunidades rurais, que é onde o sacerdote às vezes não consegue chegar com frequência, então designa a nós, leigos, para determinadas missões. Além das comunidades rurais também fazemos missões em cidades da redondeza, tais como Pocrane, Entre Folhas, Inhapim, Piedade, Santa Rita, Santa Bárbara, Mariana, Engenheiro Caldas”, cita.

A Casa Restauração Mãe da Divina Providência está em construção no Bairro Seminário. “Uma Casa onde levaremos o morador de rua para restauração de sua vida e logo em seguida buscaremos reintegrá-los à sociedade com trabalho e moradia”.

Ainda são realizadas duas missões. A Missão Bartimeu (Dia de Mendicância) é feita nos bairros da cidade, com arrecadação de alimentos e roupas na casa das pessoas para o sustento da obra e Missão Bazar São Francisco e feiras de roupa, com a comercialização de doações que não são utilizadas nas casas, local de direção espiritual, conversa e amizade com as pessoas.