Comunidade do Bairro Aparecida em ação

Associação se mobiliza para custear obras do campo e festa de aniversário do bairro

CARATINGA- A Associação Comunitária do Aparecida está se mobilizando para custear obras do campo e realizar a festa de aniversário do bairro.

O CAMPO

A Feijoada, que acontecerá no dia 10 de setembro, a partir das 10h, tem como objetivo arrecadar fundos para obras no estádio Manoel Ribeiro, o ‘campo do Primeiro de Maio’. Tela, muro e reforma do vestiário estão entre os serviços urgentes que devem ser executados, como destaca Geraldo Cigano, presidente da Associação. “Estamos dando início a um trabalho, da forma que nós fizemos em 2010 quando gramamos esse campo quando ele era terra, buscando parcerias. E a primeira maneira que nós achamos é fazer uma feijoada beneficente para arrecadar fundos para fechar esse campo, telar ele, tem muro que vamos fazer na parte de baixo dele”.

A organização conta com apoio da comunidade na doação dos ingredientes necessários para a feijoada, de forma que o valor dos ingressos seja usado somente para as obras. “Estamos buscando parcerias, além do vereador Careca, que é do Bairro; mas, também por meio de empresários, porque quando vendemos os ingressos, combinamos que não vamos tirar desse dinheiro para comprar os ingredientes para a feijoada, isso será feito através de doação. Aquelas pessoas que quiserem nos ajudar com kit feijoada, o feijão, para que esse fundo sobre livre para já dar início ao trabalho que vai ser feito”.

Além da questão de proporcionar um ambiente mais agradável para a comunidade, por questões de segurança, o local necessita de reparos, como afirma Geraldo. “Vamos ter que reformar o vestiário, que foi pedido da Prefeitura, a fiscalização já esteve aqui. Pediram para nós fecharmos o campo e o clube não tem condições de fazer isso. Fizemos uma parceria junto com a comunidade, com a associação, vereadores e estamos buscando também essa ajuda”.

Ingressos estão disponíveis com a União Comunitária, pelo valor unitário de R$ 10. “Já colocamos à disposição 300 ingressos que já estão sendo vendidos e tem mais ingressos à disposição. Quem quiser prestigiar, fazer parte dos trabalhos que estão sendo realizados, é muito importante porque esse bairro é muito grande, precisamos muito de apoio. Os ingressos também estarão disponíveis no dia do evento. Mas, para aqueles que ainda não adquiriram seu ingresso, através do (33) 99821-1466, fazemos a entrega desse ingresso”.

Outro projeto é a iluminação do campo, por isso, apoiadores e patrocinadores também são bem-vindos. “Temos uma prioridade que é iluminar esse campo. Se alguém puder ajudar a comunidade, pois é o único campo dentro de Caratinga que ainda não está iluminado.

APARECIDENSE AUSENTE

Outo evento que está sendo organizado é a primeira edição do Aparecidense Ausente, buscando proporcionar lazer para os moradores do bairro.

“Temos tantas coisas para se fazer nesse bairro e se buscarmos um evento desse tamanho como vamos fazer, vamos precisar de apoio do município, da Prefeitura, porque precisamos de trabalhos sendo feitos com a Secretaria de Meio Ambiente para que esse evento possa acontecer. Também as secretarias de Obras e Esportes. Vamos mover uma semana dos dias 7 a 12 de outubro, com encerramento aqui no campo num evento com crianças, adolescentes, entrega de brinquedos”, explica Geraldo Cigano.

A intenção é celebrar o aniversário do Bairro Aparecida com uma grande festa. “Vamos ter o palco, já estamos olhando local adequado; vamos fazer eventos religiosos na nossa comunidade, vamos ter torneios e estamos verificando também uma cavalgada”, finaliza.