Comunidade contesta retirada de material que seria utilizado em calçamento de ruas de Dom Lara

Prefeitura afirma que recebeu denúncias de que os bloquetes estavam sendo furtados

CARATINGA- Moradores da comunidade de Dom Lara contestam a retirada de material que seria utilizado no calçamento de ruas do distrito de Dom Lara.

O vereador Altair Nego (PSL) encaminhou ofício com pedido de informação ao executivo, para esclarecimento da retirada e destinação do material, bem como quando será realizado o calçamento.

A reportagem fez contato com a Prefeitura de Caratinga que informou por meio de nota, que a equipe da Secretaria Municipal de Obras Pública e Defesa Social recebeu denúncias de que os bloquetes estavam sendo furtados. “Por isso o material está sendo retirado. Vale ressaltar que o calçamento de algumas ruas do distrito já está no cronograma da pasta”.