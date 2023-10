COMUNICADO DO HOSPITAL CÉSAR LEITE

Devido ao aumento do número de casos de Covid-19, a partir de 10/10/23, o Hospital César Leite adota as seguintes restrições para visitas:

– Todos os visitantes devem utilizar máscara cobrindo boca e nariz;

– Pacientes internados com Covid-19 não poderão receber visitas.

Fonte: Portal Caparaó