Compromisso Social: Doctum oferece 350 bolsas integrais a candidatos de baixa renda cadastrados no CadÚnico

CARATINGA – Pelo terceiro ano consecutivo, a Rede de Ensino Doctum lança o programa de concessão de bolsas, Acesso Superior, dando oportunidade a 350 estudantes.

Embora tenha um crescimento de políticas públicas nos últimos 10 anos, o ensino superior ainda está restrito a uma pequena parte da população brasileira, sobretudo, às pessoas com menor poder aquisitivo ou em vulnerabilidade. A Rede de Ensino Doctum, cumprindo o seu dever social em contribuir com o futuro da nação, lança a terceira edição do programa Acesso Superior. Essa campanha oferta 350 bolsas integrais de graduação, nas modalidades presencial, semipresencial e EaD, nos estados de Espírito Santo e Minas Gerais.

O Compromisso Social da Doctum é um dos valores mais fortes da instituição, a cada ano são desenvolvidas iniciativas para apoiar e fazer a diferença para a comunidade e democratizar o acesso ao ensino de qualidade. Esse programa já atende a mais de 600 pessoas nos polos dos dois estados. Para se inscrever no processo seletivo acesse o site acessosuperior.doctum.edu.br, entre os dias de 7 de dezembro de 2022 e 20 de janeiro de 2023. O candidato deve estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com NIS atualizado dentro de 2 anos e estar, exclusivamente, ingressando no primeiro período dos cursos ofertados para 2023.

Com número de vagas escassas de matrículas em rede pública, muitos estudantes limitam suas expectativas por falta de chances, a Assistente Social e Supervisora Administrativa do setor financeiro da Rede Doctum, Andreísa Dutra, acredita na importância deste projeto, ela afirma: “é o sonho de muitas famílias, que fazem parte do Cadastro Único proporcionar aos filhos o acesso a uma faculdade, para que os mesmos tenham oportunidade de ensino que de acordo com a renda que possuem não podem custear. O Acesso Superior, vem de encontro a essa necessidade e tem como objetivo atingir um público, que de fato necessita destes mecanismos sociais para mudar a sua vida profissional”.

O Acesso Superior dará a oportunidade para 350 pessoas cursarem Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharias, Medicina Veterinária, Odontologia, Psicologia, entre outros cursos, gratuitamente. Os inscritos deverão realizar um vestibular online no dia 22 de janeiro de 2023, das 14h às 17h (horário de Brasília), com 50 questões de português, matemática, história, geografia, biologia, física e química. Consulte o regulamento no site.

Serviço:

Inscrições: 7/12/2022 a 20/01/2023

Site e regulamento: acessosuperior.doctum.edu.br

Vagas: 350 (consulte a distribuição de cursos e unidades no edital)

Prova: 22/01/2023 às 14h (horário de Brasília)

Público-alvo: ingressantes ao ensino superior de 2023, com ensino médio completo, cadastrado no CadÚnico e com o NIS atualizado.