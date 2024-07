Competição de tênis de mesa movimenta a modalidade

CARATINGA – Aconteceu no último sábado (20), no Ginásio Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva, no bairro Limoeiro, a 6ª Etapa Regional do Vale do Rio Doce de Tênis de Mesa, com participação de atletas dos municípios de Caratinga, Ipatinga, Governador Valadares, Coronel Fabriciano e Timóteo. Competiram 30 atletas envolvendo as categorias Infantil, Juvenil e Adulto. O evento foi organizado pela Associação Caratinguense de Tênis de Mesa de Caratinga.

Confira as classificações finais:

Categoria Infantil:

1º – Mateus (Caratinga)

2º – Hélio (Caratinga)

3º – Rafael (Caratinga)

4º – Henrique (Caratinga)

4º – Marcos Paulo (Caratinga)

Categoria Juvenil:

1º – Victor (Ipatinga)

2º – Cauã (Ipatinga)

3º – Maxwell (Ipatinga)

4º – Eduardo (Caratinga)

5º – Joao Victor (Governador Valadares)

Categoria Adulto A

1º – Alcidimar (Ipatinga)

2º – Frederico (Ipatinga)

3º – Osmar (Governador Valadares)

Categoria Adulto B

1º – Ivan (Governador Valadares)

2º – Cauã (Ipatinga)

3º – Chang (Governador Valadares)