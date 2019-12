Competição de futevôlei movimenta final de semana na ACIC

CARATINGA – A sede social da ACIC – Associação Comercial e Industrial de Caratinga (antigo Sesi) recebeu no final de semana (7 e 8/12), a 2ª Etapa do Torneio de Futevôlei de Caratinga. Participaram do evento, 38 atletas em duas categorias – Amador e Master. As partidas da categoria Master aconteceram no sábado com participação de 8 duplas dos municípios de Ipatinga, Inhapim e Caratinga. Já na categoria Amador, que ocorreu no domingo, contou com a participação de 10 duplas vindas de Belo Horizonte, Ipatinga, Matipó e Caratinga.

Segundo Edmar “Shampoo”, organizador do evento, a etapa foi um sucesso. “Mesmo com o tempo nublado, a competição ocorreu de maneira tranquila e com um bom nível técnico. O futevôlei tem crescido muito na cidade e no Estado e promover essas competições é importante para estimular cada vez a participação dos amantes da modalidade e também para fechar o ano com chave de ouro.”

O organizador agradece as empresas e instituições que contribuíram para a realização do evento: ACIC, Prefeitura de Caratinga, Supermercado Soares, Click Internet, ARN Engenharia, Depósito Dângelo, Lacort Uniformes, Kayô Veículos, Café Três Corações, Móveis Santtiago, Marquinho Terraplanagem, Tele Cerveja Esplanada, Oh Agua, Academia Corpo e Mente, Giovane Contador e Vavá do Alho.

Confira as duplas premiadas na competição:

Categoria Master

1º – Foguinho e Rany / Ipatinga

2º – Fernando e Rodrigo / Caratinga

3º – Alexandre e Jonas / Caratinga

Categoria Amador

1º – Peteca e Carne Seca / Belo Horizonte

2º – Juliano e João Batista / Caratinga

3º – Shampoo e Lucas / Caratinga