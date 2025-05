Competição de Fut7 movimenta São Domingos das Dores

SÃO DOMINGOS DAS DORES- Entre os dias 9 de março a 4 de maio aconteceu no município de São Domingos das Dores, o evento esportivo de Fut7 (futebol society) Super Torneio 2025 que contou com a participação de seis equipes do município: Altinho, Galatassaray, Galáticos, PSG, Os Andinhos e Vila São José com a participação de 80 atletas.

A final disputada neste domingo (4) no Society da Vila do Zé Lotério reuniu as equipes do Altinho e PSG e terminou empatada no tempo regulamentar por 0 a 0, sendo definido nos pênaltis com vitória da equipe PSG que sagrou-se campeã da competição.

A competição foi organizada pelo desportista Leleide da Lúcia com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo de São Domingos das Dores.