Como usar as Redes Sociais no seu Negócio Corretamente

Você criou uma página no Facebook e um perfil no Instagram, e se você faz parte de 90% dos empreendedores brasileiros, provavelmente não está tendo nenhum resultado. Provavelmente você está acomodado achando que os resultados vão cair do céu. E amigão, para trabalhar com as mídias digitais você precisa de tanto foco quanto trabalhar em sua loja física. Por isso vou listar aqui algumas ações básicas que você precisa fazer para ONTEM.

Aumente o Alcance das Publicações

Com certeza o MAIOR ERRO de quem decide levar sua loja para as redes sociais é achar que criando uma página e um perfil e ir postando de qualquer jeito, seus produtos vão se vender sozinhos. Pessoal, o Facebook entrega o seu post para 4% dos seus seguidores. Somente 4%. Se você tem 1000 curtidas, apenas 40 verão essa publicação. Já o Instagram teve uma média de alcance em 2019 de 34%. Ou seja, para cada mil seguidores, 340 verão sua publicação, o que é uma taxa muito boa. Entretanto, o engajamento (envolvimentos como curtidas, comentários ou respostas) é de cerca de 4,7%. E no final das contas, a média de vendas efetivas é de 0,4%.

Bom, com esses números já é possível ter um entendimento sobre um funil de vendas simplificado nas redes sociais. Para vender você precisa de Alcance >> Engajamento >> Vendas. No fim das contas, tudo se resume a aumentar o alcance das suas publicações. Quanto mais alcance, mais engajamento, e no fim mais vendas. Uma coisa puxa a outra.

E como aumentar o alcance? Existem algumas formas, mas duas se destacam: Marketing de Conteúdo + Viral e o Tráfego Pago (ADS).

Marketing de Conteúdo + Viral

O marketing de conteúdo parte do princípio da criação de conteúdos de valor para a sua audiência, conteúdos esses que resolvem as dúvidas e os problemas que o seu usuário tenha. Por exemplo, se você trabalha com academia, você produzirá conteúdos sobre hipertrofia, emagrecimento, entre outros correlatos. Mas atenção, você precisa ter criatividade e entender o que realmente faz seu público engajar, para que esse conteúdo viralize entre a sua audiência, porque no fim das contas que realmente aumenta o alcance desse conteúdo são os compartilhamentos causados pela sua viralização. Essa combinação é o sonho de qualquer profissional de marketing, pois os resultados gerados são enormes e o investimento, por vezes, pode ser até mesmo zero.

Tráfego Pago (ADS)

Já no tráfego pago (ADS) você, basicamente, paga para que o Facebook entregue seu conteúdo para o maior número de pessoas possíveis de acordo com o seu orçamento. A maior vantagem é a segmentação do público. Ou seja, mais uma vez voltando ao exemplo da academia, se você pública um conteúdo ou anúncio sobre hipertrofia ou emagrecimento, você consegue aumentar o alcance dessa publicação e entregá-lo somente para os usuários que manifestam interesse nesse assunto. Além disso, você consegue gerir a idade, o sexo e a localização desses usuários, conforme o seu público comprador. Tudo isso para entregar um anúncio relevante para quem realmente tem potencial de comprar de você. Mas atenção: tráfego pago também não é nenhuma mágica. Se você não tiver estratégia, irá jogar seu investimento no lixo.

Conclusão

Como vimos, criar uma página e um perfil e postar conteúdo sem estratégias não adianta nada. É preciso criar estratégias, o que exige bastante foco e trabalho duro. Investir em marketing digital é importante, mas invista com conhecimento. Seja qual for a estratégia usada, ou mesclando ambas as estratégias (que é possível e inclusive recomendado), estabeleça as principais metas de resultados. Só assim, você conseguirá estabelecer se o retorno sobre o investimento está sendo satisfatório ou não.

Ficou alguma dúvida? Envie para paulobonfa93@gmail.com que eu responderei. Grande abraço!

Paulo Bonfá – Analista Google ADS

Linkedin: @paulobonfaads