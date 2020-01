Como Medir Meus Resultados com Marketing Digital?

Não existe fórmula mágica pra ganhar dinheiro nem para aumentar vendas, seja online, ou off-line. Tudo depende de muito trabalho, foco, e planejamento. Mas existem algumas ferramentas que podem te auxiliar a entender como e quando investir na sua mídia online. Confere aí.

Inicialmente, entenda o que é tráfego

Eu já expliquei detalhadamente o que é tráfego em artigos passados. Mas se você não estiver com tanto tempo assim para sua pesquisa, vou resumir: basicamente você precisa de pessoas visitando sua página na web, nas redes sociais, no YouTube, e onde mais sua presença online esteja inserida. Enfim, as pessoas precisam ver o seu negócio. E basicamente: sem tráfego, sem clientes. Simples assim.

E como gerar tráfego? Mais uma vez está tudo explicado no artigo já mencionado, entretanto, resumindo novamente: atualmente tudo gira em torno de Criação de Conteúdo Relevante associado com estratégias de SEO (posicionamento nos motores de pesquisa como o Google) e de Anúncios ADS (busca paga, links patrocinados nas redes sociais, entre outros).

Dessa forma, para que se obter resultado, você deve elaborar uma boa estratégia, produzir um bom conteúdo e distribuí-lo com a melhor qualidade possível onde for possível.

Como Medir os Resultados?

Então amigão, você com certeza quer ver resultado em suas ações de marketing digital, e nesse sentido, te questiono: o que é resultado para você?

O propósito do marketing em si é atrair o olhar do cliente para o seu negócio. A venda, ainda que esteja interligada ao marketing, é um outro departamento. Basicamente o setor de marketing atrai leads para o seu negócio, e o setor de vendas é quem vai, de fato, argumentar e converter esse lead em cliente.

Com base nisso, resultado REAL no marketing digital é definido pelo número de pessoas que chegam até o seu negócio, por meio das mídias online. E nesse sentido, existem alguns parâmetros como alcance (número de pessoas que o seu conteúdo é vinculado), cliques (pessoas que clicam no seu conteúdo), visualizações do conteúdo, interações (curtidas, compartilhamento, comentários, etc.). Tudo isso é resultado.

Cabe a você estabelecer as métricas as quais você irá parametrizar esses resultados gerados, e definir se alcançou sua meta ou não. Essas métricas são conhecidas como KPI’s.

KPI’s mais Importantes:

Existem milhares de métricas para serem analisadas dentro da sua ação de marketing. Eu destaco aqui:

– Alcance das publicações ou anúncios

– Cliques no link

– Visualizações das páginas

– Leads Gerados

– Conversões em compras

Necessário salientar que os KPI’s a serem utilizados vão depender da sua estratégia e do que você considera mais importante a ser medido. Não existe uma regra.

Paulo Bonfá – Analista Google ADS

Linkedin: @paulobonfaads