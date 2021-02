Como lidar com a ansiedade causada pela pandemia: Sete ajudas práticas do site JW.ORG

A pandemia de covid-19 abalou o mundo de uma forma nunca antes vista e afetou muito o bem-estar emocional das pessoas em vários países. A ameaça de contrair e transmitir um vírus que pode matar, bem como a ansiedade e o isolamento social tiveram um profundo impacto em pessoas de diferentes formações.

Para ajudar as pessoas a lidar com essa situação, o site oficial das Testemunhas de Jeová, jw.org, apresenta o vídeo Epidemias – O que você pode fazer? Essa animação de três minutos fornece ajuda prática, emocional e espiritual para as famílias enfrentarem os efeitos da pandemia.

Desde o começo da pandemia, o site jw.org tem publicado informações que ajudam pessoas de todas as idades e formações a ficarem calmas, bem informadas e saudáveis. Com conteúdo disponível em 1.028 idiomas, o site responde a perguntas feitas com frequência e mostra a garantia da Bíblia de que teremos um futuro maravilhoso.

Links para 7 ajudas práticas no jw.org:

–Epidemias – O que você pode fazer?

–Como vencer a fadiga da pandemia

–Como lidar com o isolamento social

–A Bíblia pode me ajudar se estou com depressão?

–Homens com ansiedade – Será que a Bíblia pode ajudar

–Ajuda para as vítimas de violência doméstica

–O que a Bíblia diz sobre pandemias?

Emerson Pina, porta-voz local das Testemunhas de Jeová, diz: “Desde o início da pandemia, muitos sentem que suas vidas estão fugindo do controle. Os artigos do jw.org ajudam pessoas de todas as idades e formações a lidar com seus sentimentos por confiar na sabedoria sempre atual encontrada na Bíblia.”

Os que não têm uma Bíblia podem baixar ou ler gratuitamente a Palavra de Deus no jw.org — não é necessário se cadastrar ou dar informações pessoais.

