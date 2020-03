Como encarar as notícias sobre o Coronavírus

Psicóloga explica a maneira de se comportar nesse tipo de situação. Segundo ela, o momento é de atenção e prevenção

CARATINGA – A questão do Coronavírus tem mexido com as cabeças das pessoas. E existem comportamentos diversos, alguns ainda ignoram as orientações e continuam se movimentando tranquilamente pelas ruas; tem uma parte da população que é comedida e segue o que foi determinado pelas autoridades de saúde. Existem ainda aqueles que fizeram de suas casas verdadeiros bunkers.

Toda essa situação provocou mudanças. Trabalhadores estão fazendo quarentena, home office, existe o afastamento de entes queridos para proteção e, além de tudo isso, o excesso de informações pela internet, tem gerado efeitos psicológicos negativos na população. Para saber como encarar esse momento, o DIÁRIO entrevistou a psicóloga clínica organizacional Isabella Gomes. Ela explicou que o momento é de atenção e prevenção. “Cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. Nutra os três campos para que dessa forma você possa se sentir seguro e saudável”, orienta.

Por que a notícia da proliferação dos casos do Coronavírus causa tanta impacto na vida de certas pessoas?

O novo coronavírus é um dos temas mais falados nos últimos dias. O momento é de atenção e prevenção. Estamos vivenciando uma situação inesperada, e, no caso desse vírus, não sabemos como será o desenvolvimento, qual será o tratamento, quanto tempo será necessário para a recuperação. São várias incertezas e questionamentos… muitas dúvidas. Portanto, por se tratar de algo novo e desconhecido, muitas pessoas tem ficado apreensivas e preocupadas, o que pode elevar o grau de ansiedade de todos. Cada novidade tem se tornado motivo de angústia e vulnerabilidade. É o medo… Medo muitas vezes paralisa, desencadeia emoções e sensações físicas.

Diante desse cenário tão incerto, o que fazer para manter a sanidade mental e não surtar?

Sabemos que a situação é muito séria. Mas, não precisamos ficar em pânico ou provocá-lo em pessoas mais sensíveis emocionalmente. Como se trata de algo desconhecido e que foge do nosso controle, é compreensível e normal sentirmos medo. O medo faz parte da vida.

A melhor forma de lidarmos com tantas incertezas, é avaliar o que é real e o que faz parte dessa onda de terror que vem se apresentando. Por isso, devemos nos informar através de notícias confiáveis, entendendo sobre o vírus e como ele age, estar atento aos fatores de risco e o que é preciso fazer para se prevenir. Quando sabemos e entendemos sobre a situação que estamos enfrentando e que está elevando nossa preocupação e ansiedade, nos sentimos mais leves para colocarmos em prática as ações necessárias para a precaução. Então, filtre as informações e evite procurá-las a todo momento.

É importante também, encontrar um equilíbrio, não entrar em pânico e acreditar nas orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Se a recomendação é para ficar em casa, fique. Se é para cuidar mais da higiene, cuide. Se é para evitar aglomerações ou evitar sair de casa, evite. Assim, estaremos nos cuidando para que todos possam estar mais seguros.

A qualidade dos nossos pensamentos é outro ponto a observar, pois isso fará com que mantenhamos o nosso equilíbrio. Cuide de seus pensamentos, tente se conectar com o momento presente. Dessa forma é possível não deixar se levar por pensamentos negativos.

Caso esteja se sentindo aflito, procure um familiar ou um amigo de confiança para conversar. No entanto, escolha bem, para não procurar pessoas que possam aumentar ainda mais sua angustia. Se necessário, procure um profissional de saúde que possa te orientar da melhor forma possível.

É fundamental enfrentarmos o problema de forma positiva e avaliar o que eu, como filho, irmão, pai, mãe, marido, mulher, tio, tia…, o que cada pessoa, cada cidadão, pode fazer para cooperar e contribuir para conter a epidemia. Dessa forma podemos nos sentir mais úteis e menos impotentes.

Para todos ficar bem, precisaremos da colaboração mútua. Cada um de nós pode fazer a diferença seguindo as orientações e cuidados.

É importante que crianças e idosos sejam devidamente informados sobre o que está acontecendo?

Muito importante!

Em primeiro lugar é preciso informar-se, para vencer os próprios medos e entender sobre o assunto antes de passá-lo para as crianças. Além disso, é necessário filtrar as notícias para não criar medo e pânico nos pequenos.

Os pais ou responsáveis devem ouvir e ter empatia pelos medos de seus filhos, para que assim possam falar com sinceridade sobre a situação. Devem orientar os pequenos sobre cuidados básicos, como lavar as mãos e o uso do álcool em gel. Tudo isso de forma criativa, lúdica e com linguagem apropriada à idade. Dessa forma, é mais fácil para as crianças entenderem e se cuidarem.

Em relação aos idosos, por se tratarem de um grupo de risco, grupo mais acometido por complicações do coronavírus, o cuidado deve ser intensificado. Saber que faz parte do grupo de risco pode ser angustiante, por isso as informações devem ser precisas e corretas, para que eles adotem as medidas necessárias para a prevenção do contágio pelo vírus.

A respeito da quarentena e do isolamento, como essa situação pode afetar a vida das pessoas?

Para conter o avanço do vírus, o isolamento social é uma ajuda e se faz necessário. Nem todo mundo lida bem com isso, pois muda totalmente a rotina de cada pessoa. Podemos ter a presença de ansiedade, irritação, estresse, angustia, humor triste… Trata-se de uma adaptação a um período complicado. É importante entender que serão tempos difíceis e que a rotina será alterada para o enfrentamento da crise. Enquanto estiver em casa, será preciso se reinventar, ou seja, pensar em novas formas de trabalhar, novas brincadeiras para ocupar os filhos, novas atividades para diversão… Tempo para aproveitar e colocar a vida em dia, arrumar armários, ler livros, descansar, depende da realidade de cada um.

Isolamento social é necessário, assim como apoio e carinho! Vamos procurar ser menos um a se contaminar ou a propagar o vírus! Embora seja difícil, ficar em casa está salvando vidas.

Quais as dicas para evitar a ansiedade e outros sintomas?

Não existe uma solução mágica.

– Para quem tem transtornos psíquicos, eles podem ser potencializados por causa da ansiedade em relação ao vírus. As pessoas que já fazem uso de medicação, devem se organizar e não interromper o tratamento. Não pode aumentar a dose ou se automedicar.

– Uma das estratégias é tentar estabelecer uma rotina, com horários de trabalho e autocuidado (exercícios físicos, alimentação saudável, meditação, alongamento…)

– Filtrar o excesso de informações e buscar fontes confiáveis para não entrar em desespero.

– Priorizar fazer as coisas que gosta como escutar músicas, ler livros, dançar, fazer cursos online, assistir filmes e séries.

– Se estiver sofrendo, busque ajuda. Não se isole, mantenha contato com as pessoas queridas, as redes sociais podem ajudar. Caso necessário, procure seu médico, psicólogo ou familiar. No atual momento, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia liberou os atendimentos online e essa é uma boa alternativa.

– Cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. Nutra os três campos para que dessa forma você possa se sentir seguro e saudável.

– Treinar a resiliência. Tentar perceber o que pode aprender com tudo isso e encarar a situação de forma realista sem entrar em pânico.

Nesse momento nosso equilíbrio emocional é essencial para que estejamos bem. Assim estaremos fortes e poderemos ajudar os outros a se sentirem bem. Respire fundo e enfrente com amor e carinho esse momento difícil que teremos. Seja Luz!

E vamos todos juntos!

Psicóloga clínica organizacional Isabella Gomes

O importante é filtrar as informações e não deixar ser tomado pelo pânico (imagem ilustrativa)