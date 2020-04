Como conseguir crédito na Caixa e no BDMG com o apoio do Sebrae Minas

Instituições realizam bate-papo online com orientações sobre acesso à linhas de crédito diferenciadas para auxiliar as empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus

DA REDAÇÃO – Em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), o Sebrae Minas realiza dois bate-papos online para esclarecer dúvidas sobre como os pequenos negócios mineiros podem acessar linhas de crédito diferenciadas para enfrentar a crise atual. Esta é uma iniciativa regional. Tanto a Caixa quanto o BDMG serão representados pelos responsáveis por suas carteiras de empresas no Vale do Aço.

A ação com a Caixa ocorre amanhã (30), às 18h30, e as inscrições gratuitas devem ser feitas no site da Sympla. Já a atividade com o BDMG ocorre na próxima terça-feira (5), às 18h30, e os interessados devem se inscrever pelo site. Nesta ação, o público-alvo são as Empresas de Pequeno Porte (EPP) e as Microempresas (ME).

Uma das dificuldades dos empreendedores é ter acesso a crédito para enfrentar os problemas causados pela pandemia do novo coronavírus. Desde o começo da crise, 60% dos donos de pequenos negócios tiveram o pedido de crédito negado nos bancos. A principal barreira são as garantias solicitadas pelas instituições financeiras para concessão do empréstimo.

Em busca de soluções para esse obstáculo, o Sebrae e a Caixa assinaram um acordo para facilitar o acesso dos empreendedores a financiamento de capital de giro: uma linha especial de R$ 12 bilhões disponibilizada pelo banco e garantida pelo Sebrae por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), que atende às exigências das instituições financeiras para conceder operações de crédito.

Com o objetivo de fortalecer o fundo, nos próximos três meses, o Sebrae vai destinar 50% da sua arrecadação para permitir um aumento nas operações de crédito com tarifas mais baixas, maior prazo e melhor período de carência.

O Fampe tem aproximadamente R$ 470 milhões em recursos disponíveis e, agora, contará com mais R$ 500 milhões para benefício direto aos pequenos negócios, permitindo R$ 1 bilhão em garantias e alavancando empréstimos 12 vezes o valor de seu patrimônio.

A medida faz parte do conjunto de iniciativas que vem sendo implementado pelo Governo Federal e o Sebrae para reduzir o impacto provocado pela crise do coronavírus sobre os pequenos negócios no Brasil.