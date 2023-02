Comitiva do Ministério da Defesa cumpre agenda em Caratinga

Equipe do Governo Federal veio a Caratinga para renovar a inscrição da empresa VersaUrb na categoria A de aerolevantamento

CARATINGA – O tenente-coronel Marco Aurélio Moreira Ferreira e o coordenador de Aerolevantamento da Coordenação Geral de Geoinformação, Meteorologia e Aerolevantamento do Ministério da Defesa, Adalberto Magalhães, estiveram em Caratinga, na tarde da última terça-feira, 14, para a renovação da inscrição da empresa de regularização fundiária, VersaUrb, na categoria A, de aerolevantamento. A equipe do Governo Federal visitou as instalações da empresa, para conferir infraestrutura, vistoria das aeronaves utilizadas e servidores de gerenciamento de arquivos.

Durante a visita de inspeção do Ministério da Defesa, a equipe da VersaUrb também apresentou o histórico de trabalhos executados, desde a homologação do estabelecimento para a execução de aerolevantamento, em 2020.

De acordo com informações do Geógrafo e Coordenador de Aerolevantamento da VersaUrb, Victor Rosado, a empresa utiliza Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) e drones, para a captação e processamento de imagens áreas, de alta precisão, para realização de projetos de geoprocessamento, de engenharia e de planejamento urbano. “Todos os procedimentos de aerolevantamento devem ser comunicados com antecedência ao Ministério da Defesa, que avalia os riscos para operações de outras aeronaves, tripuladas ou não, além de questões ligadas à Segurança Nacional”, acrescenta.

Para o coordenador de Aerolevantamento do Ministério de Defesa, Adalberto Magalhães, foi fácil perceber a qualidade do trabalho executado pela VersaUrb, durante a visita. “A empresa tem uma estrutura muito boa e não só a estrutura física, mas acredito que o que dá resultado ao trabalho que nós vimos, é a equipe extremamente preparada para executar este tipo de trabalho. A gente percebe o corpo profissional imbuído nos interesses da empresa, o que é ótimo não só para a empresa, mas para o desenvolvimento nacional, que é o princípio básico da área de aerolevantamento, permitir e garantir a possibilidade de desenvolvimento do país”, completa.

VersaUrb

A Versaurb entrou no mercado de aerolevantamento em 2018. Os procedimentos de inscrição da empresa junto ao Governo Federal foram iniciados em 2019. Em março de 2020 a empresa obteve a inscrição e a autorização para realizar e comercializar mapeamento, feito por fotografias aéreas, geradas por drones, tornando a empresa a primeira de Minas Gerais a se credenciar e a quarta do Brasil.

Segundo o diretor técnico da VersaUrb, Bruno Alcântara, na ocasião do processo de inscrição e autorização da empresa para o aerolevantamento, representantes do Ministério da Defesa avaliaram os procedimentos, os protocolos de qualidade e segurança para a realização dos voos, além do processamento e armazenamento de dados aerofotogramétricos (mapeamento por foto aérea), apontados pela legislação federal. “Passados 36 meses da nossa autorização, recebemos agora o aval de que estamos no caminho certo, isso é motivo a ser comemorado com os nossos colaboradores, sem os quais nossa posição no mercado não se realizaria e se sustentaria”, avalia, orgulhoso da conquista. “Ser credenciado no Ministério da Defesa, como Entidade Executora de Aerolevantamento, significa que estamos entre as pouco mais de 130 empresas do país autorizadas a prestar este serviço, que gera grande impacto na qualidade do planejamento urbano, fornecendo imagens de alta definição para a administração pública, com baixo custo”, comemora.

Para o diretor executivo da VersaUrb, Hebert Amaral, receber a equipe de Governo, na sede da empresa, teve um gostinho especial. “Particularmente, fiquei muito feliz; poder apresentar o conjunto de informações que estamos gerando ao longo do tempo, que contribui diretamente para o planejamento urbano e o avanço das condições de moradia e infraestrutura das comunidades mais carentes, ao órgão de Governo, responsável por fiscalizar o nosso campo de atuação, foi muito bom”, comenta, sem esconder o orgulho do programa de regularização fundiária, Morar Legal, que avança pelos municípios mineiros e do Brasil, normalizando imóveis irregulares. “A empresa está apta a progredir, em especial o Programa Morar Legal, que já apresenta bons resultados, com a entrega de diversos títulos de posse em municípios da nossa região”, complementa.