Comitiva do HNSA visita Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas

CARATINGA- Na manhã de quinta-feira (24), uma comitiva do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) de Caratinga visitou a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB). Participaram padre Moacir Ramos Nogueira, provedor do HNSA, além de Flávio Takemi Kataoka e Ada Maria de Moraes Costa. A diretoria da CMB teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho feito pela instituição e como tem evoluído em diversas frentes.

O hospital passa por processo de recuperação judicial e já apresenta resultados extremamente significativos com as ações de gestão, como a ampliação do atendimento, expandindo a parceria com os municípios da região em que está instalado e com o estado mineiro.

Na visita à Brasília, a entidade também formaliza, junto ao Ministério da Saúde, pedido para ampliar os serviços prestados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

“Nos deixa orgulhosos ver o que o hospital vem fazendo e todo esforço traduz a verdadeira missão das instituições filantrópicas, mesmo diante das dificuldades, que é atender e evoluir na assistência à saúde das pessoas”, destacou Mário César Homsi Bernardes, diretor-geral da CMB.