Comitês da Bacia do Rio Doce participam do 1º ERCOB em Belo Horizonte

Encontro reuniu representantes de bacias hidrográficas de cada Estado da região Sudeste

BELO HORIZONTE – Na última quarta-feira, 10, em Belo Horizonte (MG), houve o encerramento do Encontro Regional dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Região Sudeste (ERCOB). Ao longo de três dias, o encontro contou com a presença de representantes dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Sudeste, além de Comitês Federais de Integração e de Interestaduais, o evento proporcionou momentos de intensos debates, trocas de experiências e cooperação, fortalecimento do sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos, integração, cobrança pelo uso da água, aplicações dos investimentos, educação ambiental, comunicação e os impactos das mudanças climáticas.

José Carlos Loss Júnior, presidente do CBH Doce destacou a importância sobre o desafio da gestão pública da água. De acordo com o loss “a água é um bem público e a gestão da água é descentralizada e participativa. O sistema vive constantemente sendo ameaçado por esse ponto: tirar a água de domínio público. Por isso, os comitês federais, junto aos afluentes, estão em constante articulação para garantir a gestão democrática das águas”, disse.

Vice-presidente do CBH Doce, Senisi Rocha, e secretário do CBH Manhuaçu, destacou os avanços do Comitê, cujo território abrange 27 municípios do Estado. “Nós somos um Comitê de baixa arrecadação, mas, apesar disso, contribuímos com um grande volume de água e qualidade para a Bacia Hidrográfica do Doce”.

Nesse sentido, Thiago Figueiredo, diretor do IGAM destacou a importância da oportunidade do evento para os conselheiros do Rio Doce trocarem experiências com todos os Comitês do Sudeste, “conseguimos demonstrar que a Bacia do Rio Doce tem um impacto extremamente positivo para a sociedade. São comitês que fazem entregas, evoluindo junto ao Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Foi muito importante apresentar toda a recuperação da Bacia que tem sido feita, trabalho de nossos conselheiros em prol da sociedade mineira, capixaba e do Brasil na gestão de águas”.

Carlos Eduardo, presidente do CBH Piranga, endossou a importância da representatividade dos Comitês das Bacias Hidrográficas do Sudeste no evento, para ele “uma grande participação e mobilização dos Comitês Sudeste”, uma oportunidade “para que a gente leve ao ENCOB em Vitória no Espírito Santo, no ano que vem, todo o processo de aprendizado e cooperação que vem sendo discutido aqui em nível nacional”.

Da mesma forma, o CBH Suaçuí também teve importante participação no ERCOB Sudeste. Hernani Santana, presidente do Comitê, destacou que “a integração é fundamental para alinharmos projetos, metas e conquistas, um networking fundamental não só para o CBH-Suaçuí, mas para toda a bacia, pois eleva o conhecimento de todos os comitês”.

Thalles Castilho, Presidente do CBH Caratinga, lembra da importância da “comunicação e educação ambiental, pontos fundamentais para expandir para toda a população o conhecimento sobre a bacia, tudo o que o comitê tem feito, a atuação dos membros do comitê no território” e que o evento trouxe “experiências enriquecedoras que podemos levar ao nosso próprio território”.

Ao final, Jorge Martins, presidente do CBH Piracicaba destacou que “além das experiências bem-sucedidas, é interessante observar o grau de dificuldade que cada comitê tem dentro de suas estruturas, pois estamos todos no mesmo barco na luta pelo saneamento básico e gestão dos recursos hídricos”.

O 1° ERCOB Sudeste termina, com destaque para a força da integração, mobilização social e ampla participação dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Doce em Minas Gerais.