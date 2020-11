Evento promovido pelo Rotary Clube Caratinga e Casa da Amizade será no próximo domingo (8)

CARATINGA – O Rotary Clube Caratinga sempre promoveu eventos cuja as rendas foram revertidas para suas obras sociais. Mas este ano, devido a pandemia da covid-19, o clube de serviços teve que adaptar. Diante dessa situação, o Rotary, em parceria com a Casa da Amizade, promove no próximo domingo (8) a Comida Drive Thru.

O valor é do ingresso é de 15 reais e entrega das refeições será das 12h às 14h30. As refeições serão retiradas na Casa da Amizade, situada à rua Princesa Isabel, 421, centro. Conforme a organização o cardápio terá arroz, tutu com cebola, farofa e pernil fatiado.