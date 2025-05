Comida de Buteco

O Rotary Club Caratinga promoveu no último sábado (10) mais uma edição do tradicional evento Comida de Buteco. O encontro, que começou de forma modesta, conquistou espaço no calendário da cidade e tem atraído um público cada vez maior. Com o sucesso, o evento precisou ser ampliado para acomodar todos os participantes e foi realizado no Esporte Clube Caratinga. A música ficou por conta da cantora Luana Pauline.

Toda a renda obtida com a venda de ingressos e a comercialização de bebidas é revertida para as ações sociais realizadas pelo Rotary. A próxima edição do Comida de Buteco já tem previsão de data: outubro.