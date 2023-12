Comércio inicia horário especial de Natal

CARATINGA- O comércio de Caratinga iniciou nesta segunda-feira (18), horário especial para as vendas de Natal. O novo horário foi acordado entre as entidades Associação Comercial e Industrial de Caratinga (CDL) e Sindcomércio de Caratinga.

O horário é sugerido e facultativo e se encerra na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, como ocorre em todos os anos.

“Recomenda-se ao comerciante que for estender a jornada de trabalho que comunique diretamente a sua contabilidade, para verificar a utilização de banco de horas, pagamento e compensação de horas extras decorrentes do trabalho no horário especial”, orientam as entidades.

As entidades ainda frisam que o expediente maior busca atender à demanda de vendas, que cresce com a proximidade do Natal, “de moradores a procura de presentes para a festa religiosa e também de roupas novas para celebrar a virada do ano”.

Confira o horário especial: