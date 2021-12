Comércio inicia horário especial de fim de ano

CARATINGA– Começa neste sábado (18), o horário especial do comércio de Caratinga para as compras de final de ano, anunciado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e a Associação Comercial e Industrial de Caratinga (Acic).

Neste sábado (18), as lojas ficarão abertas de 9h às 18h e no domingo (19), de 13h às 18h. Nos dias 20 a 22 de dezembro, segunda, terça e quarta-feira, respectivamente, o comércio ficará aberto de 9h às 21h.

Já no dia 23 de dezembro, quinta-feira, o consumidor poderá fazer as suas compras de 9h às 22h. Na véspera de Natal, 24 de dezembro, as lojas estarão em funcionamento de 9h às 21h.