Comércio funciona hoje e amanhã em horário especial para o “Dia das Mães”

CARATINGA- Considerada pelos varejistas como a principal data comemorativa do primeiro semestre, o Dia das Mães deve aquecer as vendas pelos próximos dias. Levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offer Wise Pesquisas, revela que 77% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra no período — o dado fica bastante próximo dos 78% observados em 2019, antes da pandemia da Covid-19.

O comércio de Caratinga também está otimista para a data e funcionará nesta sexta-feira (6), das 9h às 20h e no sábado (7), das 9h às 18h. O DIÁRIO esteve em alguns estabelecimentos da cidade para mostrar as opções de presentes.

Na Lojas Fashion, Aline Martins explica que o movimento vem se intensificando. “Nossa expectativa é muito grande com esse Dia das Mães, essa data tão especial. Vamos funcionar com horário estendido para atender a população de Caratinga, que buscará presentes para as suas mães. Temos várias opções, desde decoração a utilidades. Temos modelos de taças, canecas, porta-retrato, vários arranjos de flores, nécessaire, vários artigos de decoração. Temos ainda flores, arranjos montados e avulsos”.

A loja está situada à Avenida Olegário Maciel, 98, centro. “Sejam todos bem-vindos, estamos aqui para atender vocês”, afirma.

Na Itapuã Magazine, Ângela Todeschini apresenta algumas opções para um lar aconchegante e elegante. “Nesse Dia das Mães estamos recheados de coisa boa e muita promoção legal. Temos cobre-leito solteiro, casal, queen, tudo com mais de 30% de desconto. O solteiro, por exemplo, está saindo por R$ 109, preço dele está muito bom. Tem edredons de R$ 89 por R$ 59,99”.

Também há presentes voltados para o estilo e qualidade de vida, com roupas modernas, como destaca Ângela. “A gente quer a mãe da gente bonita também, não é só a casa aconchegante. Tem calça de moletom avulsa, conjunto de moletom de várias cores, camisas sociais maravilhosas, bermudas, calças sociais, muita coisa bonita mesmo, para deixar a mãe maravilhosa e o lar mais gostoso ainda”.

E para quem está em dúvida na hora de escolher o presente, basta conversar com os atendentes e observar as sugestões. “Temos um atendimento diferenciado, gostamos de receber nosso cliente com muito carinho e atenção, sabendo o que a mãe gosta, conseguindo fazer uma sondagem para saber o que vai agradar realmente a mãe. Gostamos mesmo de receber nossos clientes com muito carinho e vamos esperar todos eles com muitas opções. Tenho uma novidade que aqui em Caratinga é muito difícil, o tamanho plus, temos aqui até o número 54, para quem não acha, aqui vai achar”.

A Itapuã está localizada à Avenida Olegário Maciel, 100, ao lado do Sicoob Credileste. “Estamos com promoção do Dia das Mães, dividindo tudo em 10 vezes no cartão. “Não tem como ter opção melhor de compra”, finaliza Ângela.