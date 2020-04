Comércio funciona em horário restrito em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE– Em Santa Bárbara do Leste, diante da demanda dos comerciantes da cidade, causada pelo fechamento de determinadas atividades, face à pandemia de Coronavírus, foi realizada uma reunião para avaliar a possibilidade ou viabilidade do funcionamento das atividades comerciais, obedecendo-se critérios de segurança sanitária e biológica, com foco na proteção individual e coletiva.

Foram ouvidos os comerciantes, bem como as autoridades, sendo votado, por unanimidade dos comerciantes, a permissividade do funcionamento dos comércios do município, com o fim de se evitar “residual e eventual crise financeira em decorrência do fechamento das atividades comerciais”.

Eles foram instruídos pelas autoridades do município quanto aos critérios de segurança biológica e sanitária, através de ato voluntário e razoável, a ser observado e oferecido por cada comerciante e funcionário dos comércios da cidade, sendo autorizado em caráter experimental o funcionamento dos comércios.

Foram determinados o funcionamento das atividades essenciais (supermercados, oficinas mecânicas, farmácias, padarias, sacolões, açougues, casas de ração, bancos, agentes bancários, postos de gasolina e distribuidores de gás), sem restrição, observadas as condições de segurança pessoal e coletiva.

Já o horário entre e 9h e 19h é destinado às atividades consideradas não essenciais (lojas de roupas, armarinhos, brinquedos, papelaria, móveis, eletrodomésticos e atividades não descritas no item acima), observando-se, rigidamente, a seletividade do fluxo de pessoas, bem como a inibição da aglomeração de pessoas e da consequente higienização contínua do local.

Também será fiscalizada a situação de aglomeração de pessoas em academias e restaurantes. Para estes locais, deve ser observada a redução proporcional da carga máxima daquele local, diminuída, em, no mínimo, 50% da capacidade.

Para os bares e lanchonetes da cidade foi proibida toda e qualquer forma de agrupamento, devendo o comerciante fazer uso racional desta concessão, a fim de evitar a perda do direito ou cassação do alvará. Deverá, o comerciante, evitar que clientes permaneçam desnecessariamente no local e induzir a compra de produtos fechados e o consequente consumo em suas residências. O fechamento deste tipo de comércio será, no máximo, às 19h, de segunda a sábado.

Para restaurantes, a redução da capacidade é em 50%, bem como a disponibilização de materiais de higienização dos clientes e funcionários. “Em hipótese alguma, poderão ser colocadas cadeiras e mesas nas calçadas ou áreas públicas. Deve ser priorizado o serviço de entrega. O fechamento deste tipo de comércio será, no máximo, às 23h”, frisa o documento.

Todos os comércios não essenciais deverão ser fechados às 19h dos dias comerciais e às 12h dos sábados, exceto os restaurantes, que poderão ser fechados às 23h em qualquer dia da semana.