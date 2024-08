Comércio em horário especial para o Dia dos Pais

CARATINGA- Para aqueles que deixaram para a última hora as compras do Dia dos Pais, o comércio de Caratinga funcionará em horário especial neste sábado (10), das 9h às 19h.

De acordo com um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise, 13,42 milhões de consumidores devem comprar os presentes em cima da hora.

Conforme a pesquisa, o pagamento à vista está entre o mais escolhido pelos consumidores (75%) que irão às compras no Dia dos Pais, preferencialmente via Pix (38%) e cartão de débito (21%). No entanto, 34% têm intenção de parcelar as compras, com destaque para o cartão de crédito (31%). Entre os que pretendem parcelar, 30% planejam pagar em três vezes e 22% em quatro vezes, com uma média de quatro prestações.

O levantamento indica ainda que 81% pretendem pagar os presentes sozinhos, enquanto 14% vão dividir, principalmente com irmãos (35%), cônjuges (26%) e filhos (21%). Entre os que planejam dividir, 35% o fazem para reduzir os gastos, 19% estão sem dinheiro e 17% desejam dar um presente melhor ou mais caro.

Além disso, a maioria (78%) pretende pesquisar preços antes de fazer as compras, principalmente em sites e aplicativos (65%), redes sociais (41%) e shoppings (35%). Assim como no ano passado, roupas são os presentes mais procurados (47%), seguidas de perfumes e cosméticos (35%), calçados (27%) e acessórios (21%), como meias, cintos, óculos, carteiras e relógios. Quanto aos destinatários dos presentes, 59% pretendem presentear o próprio pai, 19% o esposo, 11% o pai de seus filhos e 8% o irmão.

Onde comprar?

A preferência pelas lojas físicas ficou evidenciada no estudo, uma vez que 69% dos entrevistados escolherão nesses espaços os presentes de Dia dos Pais. Entre os principais locais de compras estão shoppings centers (28%), lojas de departamento (15%) e centros comerciais populares (14%). Já 40% planejam comprar pela internet, principalmente via aplicativos (71%), sites (59%) e Instagram (17%).

Já entre os que optaram pelo e-commerce, 57% utilizarão sites de varejistas internacionais, 38% de varejistas nacionais e 35% de compra e venda de produtos novos ou usados. Os principais motivos para comprar em sites de varejistas internacionais são: preços mais baixos (73%), maior variedade de produtos (46%), economia de gastos (37%) e qualidade dos produtos (32%).

Além disso, fatores como preço (48%), qualidade dos produtos (36%), promoções e descontos (31%) e frete grátis (25%) são decisivos na escolha do local de compra. A comemoração do Dia dos Pais será, em sua maioria, em casa (37%), na casa do pai (36%) e 8% pretendem almoçar fora.

Desafio da inadimplência

Ao mesmo tempo, o estudo evidencia uma questão financeira em torno da data: 24% dos entrevistados afirmaram que costumam gastar mais do que podem para presentear no Dia dos Pais. Os principais motivos para comprar presentes são retribuir o carinho e o esforço do pai (43%), considerar o presente um gesto importante (29%) e o costume de presentear pessoas queridas (25%). No entanto, 10% pretendem deixar de pagar alguma conta para realizar a compra. Além disso, 35% dos que pretendem presentear estão com o pagamento de alguma conta em atraso, sendo que 65% destes também estão com o nome negativado.