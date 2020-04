Comércio de Santa Rita de Minas é inspecionado

SANTA RITA DE MINAS – Agentes de saúde, com a colaboração da Polícia Militar, estiveram visitando vários comércios em Santa Rita de Minas na última quarta-feira (02) com intuído, não só inspecionar os locais, mas também orientar e tirar dúvidas dos comerciantes sobre prevenção ao coronavírus.

A inspeção averiguou a limpeza do local, a utilização do álcool em gel, espaçamento entre as pessoas no local E lavatórios disponíveis. Muitas dúvidas dos comerciantes foram esclarecidas. A Vigilância Sanitária de Santa Rita de Minas alerta para que as pessoas não se acomodem, continuem respeitar todas as orientações dos órgãos de saúde para evitar a disseminação do coronavírus, já que ainda não foi atingido o pico da pandemia, sendo de extrema necessidade todos os cuidados.

O executivo determinou o horário de funcionamento do comércio em Santa Rita de Minas, todos os segmentos poderão funcionar até as 19 horas, exceto bares, lanchonetes e restaurantes que tem horário estendido até as 22 horas, após este horário somente entregas pelo sistema delivery.