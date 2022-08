Comércio de Caratinga funcionará em horário especial para o “Dia dos Pais”

CARATINGA- Conforme acordo entre Associação Comercial e Industrial de Caratinga (Acic), Sindicomércio e Câmara de Dirigentes Lojistas de Caratinga (CDL), o comércio poderá funcionar em horário estendido nesta sexta (12) e no sábado (13), vésperas do Dia dos Pais, que neste ano de 2022 acontece no dia 14 de agosto. Na sexta-feira, o comércio funcionará no horário de 9h às 20h e no sábado, de 9h às 16h.

A orientação é de seguir as normas da CLT em relação as horas extras trabalhadas pelos colaboradores. Consulte sua contabilidade. A CDL disponibiliza todas as normas necessárias para consulta na nossa página de Leis e Decretos.

Expectativa de Vendas

O Dia dos Pais deve movimentar R$ 24,09 bilhões no comércio. É o que aponta levantamento realizado pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas. De acordo com a pesquisa, 63% dos consumidores pretendem comprar presentes no Dia dos Pais este ano. Na prática, isso significa que aproximadamente 101,8 milhões de pessoas devem presentear seus entes queridos no segundo domingo de agosto.

Apesar da importante movimentação na economia, o número de consumidores que não pretendem comprar em 2022 cresceu 6 pontos percentuais em comparação com o ano passado, passando de 21% para 27%.

Em relação aos gastos, 34% têm intenção de gastar o mesmo valor que em 2021, 29% desejam desembolsar mais, e 26% querem gastar menos.

Entre aqueles que pretendem gastar mais, 50% desejam comprar presentes melhores, 49% acreditam que os preços dos produtos estão mais altos e 19% querem comprar mais presentes. Já entre aqueles que pretendem gastar menos, 37% querem economizar, 36% estão com o orçamento apertado, 20% citam as incertezas do cenário econômico e 18% precisam pagar dívidas atrasadas.

A pesquisa aponta que o valor médio dos gastos será de R$ 236,77 ao todo. Os consumidores pretendem comprar, em média, 1,8 presente.

Itens de vestuário lideram o ranking de presentes para o Dia dos Pais. 78% pretendem pagar à vista.