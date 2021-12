Comércio anuncia horário especial de funcionamento para o período natalino

DA REDAÇÃO- Com a aproximação do período natalino, numa forma de fomentar as vendas e atender melhor aos consumidores, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e a Associação Comercial e Industrial de Caratinga (Acic) anunciaram o horário especial de funcionamento, a partir do dia 18 de dezembro.

No sábado (18), as lojas ficarão abertas de 9h às 18h e no domingo (19), de 13h às 18h. Nos dias 20 a 22 de dezembro, segunda, terça e quarta-feira, respectivamente, o comércio ficará aberto de 9h às 21h.

Já no dia 23 de dezembro, quinta-feira, o consumidor poderá fazer as suas compras de 9h às 22h. Na véspera de Natal, 24 de dezembro, as lojas estarão em funcionamento de 9h às 21h.

EXPECTATIVA

Com o avanço da vacinação e o pleno funcionamento das atividades comerciais em todo o país, a expectativa é que 77% dos consumidores presenteiem este ano, retornando ao patamar de consumo pré-pandemia. É o que aponta pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offer Wise Pesquisas. De acordo com o levantamento, estima-se que 123,7 milhões de pessoas devem ir às compras de presentes de Natal, com potencial para injetar aproximadamente R$ 68,4 bilhões na economia.

Entre aqueles que não pretendem presentear no Natal, a principal justificativa é a falta de dinheiro (26%), não gostar ou não ter o costume (19%), seguido pelos que estão desempregados (16%).