Comerciantes antecipam ofertas e apostam na Black Week

CDL Caratinga incentiva consumidor a prestigiar comércio local

CARATINGA- A Black Friday 2024 está chegando, trazendo uma das épocas mais aguardadas pelos consumidores e comerciantes. Em Caratinga, a expectativa é ainda maior, já que muitos estabelecimentos já deram início à Black Week, ampliando os dias de promoções e facilitando as compras antecipadas. Essa estratégia tem atraído ainda mais clientes, criando um ambiente de oportunidades e movimentando o comércio local.

Com ofertas que prometem agradar diversos públicos, a Black Week é uma prévia do que vem por aí na sexta-feira, que promete descontos atrativos. Conforme o gerente executivo da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caratinga, Marcelo Bastos é hora de planejar as compras e aproveitar. “Interessante que a Black Friday é a segunda melhor data de vendas para o comércio, perde apenas por Natal. Já se consolidou bastante no país, então todos os anos as lojas renovam seu estoque. Em Caratinga, as lojas já estão desde o início do mês com algumas promoções, vai intensificar agora, até sexta-feira. É um convite para a população que está querendo comprar alguma coisa no preço melhor, de qualidade, com segurança. Prestigie a nossa cidade, que nós temos tudo aqui, não precisa ir para fora para comprar nada”.

Em caso de compras online, Marcelo reforça que é fundamental adotar estratégias que garantam uma experiência segura, como verificar a autenticidade de sites. “Até um alerta, na Black Friday ocorrem muitas compras online, portanto, o consumidor deve tomar cuidado com alguns sites, porque são 100 perfis novos, falsos, criados todo dia nessa época de Black Friday para poder tentar aplicar algum golpe. Quem deseja realmente fazer uma compra segura, que não for no comércio local, embora eu indique o comércio local, que tenha certeza de onde está comprando, verifique se é um site seguro, para não achar que está fazendo alguma coisa interessante e realmente sofrer um golpe. Nossa cidade é muito segura contra isso. Os nossos empresários são muito corretos, se você procurar vai ter certeza que vai estar comprando algo realmente com preço especial”.

De acordo com pesquisas, dentre as categorias de produtos que os brasileiros planejam comprar nessa Black Friday, peças de roupas lideram a lista de desejos com 72% da preferência entre os consumidores – e lideram também entre quem irá comprar presentes na data (57%). No ranking de intenções de compras seguem os calçados (66%), produtos de beleza e perfumaria (65%), decoração e artigos para casa (50%). E mais, celulares e smartphones são foco de interesse de 51% dos consumidores; eletrônicos (49%); eletrodomésticos (46%); artigos infantis (45%); móveis (43%); livros (42%) e artigos de pet shop (40%).

Marcelo finaliza destacando o potencial do comércio de Caratinga em atender às expectativas dos consumidores. “É um convite para prestigiar o comércio local. Demonstrar o seu amor em forma de presente. O Natal daqui a pouco também está chegando, a cidade vai ser enfeitada. Não deixe comprar aqui no comércio local. É como sempre digo, quando o comércio vai bem, a cidade também vai bem. Então, não deixe de prestigiar o comércio local”.