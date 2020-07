Comerciante reage a assalto e atira contra bandidos

Um carro que passava pela BR- 116 chegou a ser atingido por uma bala que teria ricocheteado

CARATINGA– Uma tentativa de assalto em plena luz do dia causou muita confusão nesta quinta-feira(9). O fato ocorreu às margens da BR-116.

Por volta das 16h dois homens armados chegaram em um motocicleta ao depósito de gás (Gasmatec), que fica do lado da Engelmig, no bairro Rodoviários, e tentaram roubar um caminhão.

O proprietário do depósito, que estava no interior de seu comércio, e preferiu não ser identificado, ao ver que um dos assaltantes apontou uma arma de fogo em direção ao motorista, efetuou cinco disparos de sua arma de fogo pessoal.

Os assaltantes saíram correndo, um a pé, e outro de moto. Inclusive os chinelos de um dos marginais chegou a ficar no local.

Conforme apurado, o comerciante tem posse de arma de fogo.

CARRO DE PASSEIO ACABA SENDO ATINGIDO

No momento da tentativa de assalto, um veículo Corolla que passava do outro lado da via acabou sendo atingido na porta do motorista

Moisés Coelho seguia junto da esposa sentido ao terminal rodoviário Carlos Alberto de Mattos, e quando passava em frente ao depósito de gás, se assustou com um barulho. “Ouvi o barulho forte, pedi minha esposa que se abaixasse, pois imaginei que era tiro. Quando desci do carro vi a marca na porta. Foi um livramento de Deus”, contou Moisés.

O proprietário do depósito acredita que a bala tenha ricocheteado no chão e atingido o carro.

A Polícia Militar averiguou as câmeras de segurança das proximidades para tentar identificar os assaltantes. Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.