Comerciante questiona paralisação de obra no Limoeiro

CARATINGA– No mês de abril, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos realizou a supressão de árvores do canteiro central da Avenida Ana Pena de Faria, no Bairro Limoeiro. Conforme a prefeitura, o corte foi necessário para realização de obras na galeria de escoamento pluvial, que estava entupida, provocando alagamentos e esgoto a céu aberto.

No entanto, moradores e comerciantes questionam a paralisação das obras, após a supressão das árvores. Uma vala está aberta em toda a extensão da Avenida e máquinas já não são mais vistas no local.

A Prefeitura justificou que as árvores foram plantadas sobre as manilhas da rede pluvial, “sem devido planejamento,” uma vez que as suas raízes estariam destruindo a rede pluvial, redes de esgoto, colocando em risco moradias e pessoas, e provocando uma severa inundação na rua. E informou que estava tomando todos os cuidados no sentido de executar um projeto estrutural, arquitetônico e paisagístico, que, além de resolver o problema de captação das águas pluviais, regularização das redes de esgoto, acabar com as inundações no local, vai permitir maior qualidade de vida para os moradores. Acrescentou que a equipe está desenvolvendo projeto de arborização para “mitigar e compensar” os exemplares suprimidos.

OBRA PARALISADA

O comerciante Kefrem Pousas destacou para a imprensa que a obra paralisada está provocando inúmeros transtornos para os moradores. “A Prefeitura veio aqui, abriu a valeta já tem 45 dias, as obras já estão paradas há mais de 30 dias. Tem um buraco no início da avenida, que já vai fazer 150 dias que está aberto, com esgoto a céu aberto, mau cheiro fora do normal. O Dr. Welington esteve no local semana passada, prometeu para a gente a retomada das obras nessa segunda-feira. Já na sexta-feira (ontem), não tem nenhuma máquina, nada. Vieram aqui e recolheram a única máquina que estava no local e nada da retomada das obras”.

Kefrem acrescenta que o acesso aos estabelecimentos comerciais ficou prejudicado desde o início das obras. “Estamos sem saber o que fazer e sem saber onde recorrer, já que nosso prefeito mesmo esteve no local e não fez nada. Queremos uma resposta da prefeitura, para ter uma qualidade de vida melhor aqui para os moradores do Bairro Limoeiro e voltar a ter um comércio ativo, como a gente tinha, já que tiraram os retornos da avenida. Não fizeram passarelas, não fizeram nada, proteção nenhuma e já caíram dois idosos aqui, cachorro, uma criança que quebrou um braço inclusive, um gato e até quando vamos nos sujeitar a isso? Viver com isso?”.

O comerciante destaca que entende a necessidade da obra, mas, questiona a demora e a paralisação das máquinas. “Para mim isso é uma chacota com a gente. No início eu apoiava o corte das árvores, pois, estavam represando a água e trazendo transtorno de a água voltar no comércio da gente. Fizeram certo do corte das árvores, prometeram replantar assim que a obra estivesse pronta, mas, até hoje, nada de obra. Sou a favor da obra, porque estava prejudicando a gente demais, mas, agora está prejudicando mais ainda. Sem retorno na avenida, o cliente some, desaparece, como a gente paga a conta?”.

Outro problema apontado está relacionado à falta de pontos para descarte de lixo, que foram retirados. “Começaram a obra aqui, pararam e estão fazendo obra na Avenida Catarina Cimini, sem necessidade. Já que começaram aqui, por que não terminaram aqui para começar lá depois? Isso eu acho errado. Olha a situação que estamos vivendo. A gente tinha várias lixeiras, vários pontos de coleta de lixo, no meio do canteiro, foram retiradas e não colocaram nem um tambor para a gente colocar o lixo. Vamos jogar o lixo onde? Infelizmente vai colocar na beirada da avenida e vai cair na valeta”.

Na manhã desta sexta-feira (03), os comerciantes do bairro receberam uma informação de que as obras seriam retomadas. No entanto, Kefrem questionou se de fato isso aconteceria. “Vieram aqui recolher a máquina falando que era para descarregar manilha? No meu ponto de vista a manilha tem que ser descarregada no local da obra. E acham que vão retomar alguma coisa numa sexta-feira? Prefeitura? Não tem lógica”.

Por meio de nota, a Prefeitura de Caratinga informou que “estão sendo tomadas medidas administrativas necessárias para que alguns moradores resolvam as ligações da rede de esgoto das suas respectivas casas, o que é imprescindível para que as obras continuem”.