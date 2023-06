Comerciante que pode ser 4° filho de Gugu diz que assunto era ‘tabu’ na família: ‘Sei desde criança’

Ricardo Rocha, um comerciante de 48 anos de São Paulo, pode ser o quarto filho de Gugu Liberato, fruto de um relacionamento que o apresentador teria tido ainda adolescente na capital paulista nos anos 1970. Uma ação de investigação de paternidade após a morte corre pela Justiça e pede uma audiência de conciliação e um exame de DNA.

Os três filhos do apresentador foram avisados da investigação por um oficial de Justiça assim que entraram na sala da audiência na 9ª Vara da Família marcada para esta quarta-feira (21). Gugu morreu em 2019.

Ricardo foi localizado pelo g1 nesta quarta-feira (21). O empresário do ramo automotivo afirmou que não poderia comentar o caso, por conta do segredo de Justiça. O advogado dele manteve a mesma posição. No entanto, falou que não teve a suposta paternidade escondida pela mãe.

“Sei desde criança. Tive uma oportunidade de ir conhecê-lo quando ainda era criança, por volta dos 10 ou 12 anos, mas eu não queria. E se tornou um tabu na minha família, de não querer falar sobre esse assunto. Sou uma pessoa meio reservada. Só fiz agora [a ação na Justiça] para tirar essa dúvida. Meu problema maior não é nem financeiramente. Meu problema é tirar essa dúvida. Tem essa questão de dinheiro por trás que envolve muita coisa, mas não é o meu caso.”

O advogado Nelson Wilians, que defende Rose Miriam, mãe dos três filhos de Gugu, em ação sobre reconhecimento de paternidade, disse ao g1 que, se confirmada a paternidade, o testamento feito pelo apresentador em 2011 será invalidado.

“Ele precisa comprovar se realmente é filho do Gugu. Se isso acontecer, aquele testamento é anulado, provavelmente. Mas isso não impede o processo de reconhecimento de união estável da Rose”, disse.

Ricardo nasceu em outubro de 1974. À época, a mãe trabalhava como babá em São Paulo para uma família e teria conhecido Gugu em uma padaria, quando ainda não era apresentador de TV.

“Não tenho nada é esconder. Tenho uma vida normal como qualquer outro trabalhador. Então, pra mim é diferente. Não quero confusão. Eu não quero problema com ninguém, eu só quero só fazer o DNA e comprovar. Só isso”, afirmou Ricardo.