Comendador Fabrício Santos Souza presenteia bispo diocesano com nova obra literária

MANHUAÇU – Em um evento marcado por emoção e celebração, o escritor acadêmico Comendador Fabrício Santos Souza presenteou o bispo diocesano de Caratinga, dom Juarez Delorto Secco, com sua mais recente obra literária, intitulada “O Silêncio no Céu – Ecoa com Ruídos na Terra”. O encontro, realizado durante a visita pastoral de dom Juarez à cidade, consolidou um momento único de reconhecimento e intercâmbio cultural.

O bispo expressou sua gratidão com entusiasmo, destacando a importância do trabalho do autor. Ele elogiou as contribuições literárias de Fabrício Santos Souza. Em suas palavras, dom Juarez ressaltou o impacto da obra, afirmando que ela serve como inspiração para todos aqueles que buscam refletir sobre os grandes temas da existência humana.

A obra “O Silêncio no Céu – Ecoa com Ruídos na Terra”, segundo o autor, proporciona uma experiência enriquecedora aos leitores, convidando-os a refletir sobre a conexão entre espiritualidade e o cotidiano.

O gesto de Fabrício Santos Souza, ao presentear o bispo, reforça o poder transformador da literatura, funcionando como um elo de diálogo e entendimento entre diferentes esferas da sociedade.

“Este momento, além de celebrar a cultura literária, foi também uma demonstração de como a arte pode contribuir para a reflexão e o aprofundamento espiritual, reunindo a comunidade em torno de um gesto de generosidade e sabedoria”, destacou o autor.

Informações Téo Nazaré