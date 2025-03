Comendador Fabrício Santos promove Manhuaçu para o mundo como Artista Essencial de 2025

MANHUAÇU – A Academia de Letras de São Pedro da Aldeia/RJ mais uma vez destaca a relevância cultural e artística do Brasil ao reconhecer personalidades que transformam seus talentos em legados duradouros. O Prêmio Cultural Internacional Artista Essencial 2025 celebra artistas cuja obra transcende limites, imortalizando a arte, literatura e cultura.

Este ano, o comendador Fabrício Santos, natural de Manhuaçu, é uma das grandes estrelas do evento, representando a cidade mineira com maestria e elevando seu nome ao cenário cultural internacional. Comendador Fabrício, que recebe o título na categoria Artes Plásticas, é um artista de múltiplos talentos, sendo penta-recordista brasileiro pelo Rank Brasil, educador, pedagogo, restaurador, designer, poeta e autor de nove obras literárias, incluindo o esperado lançamento O Silêncio no Céu – Ecoa com Ruídos na Terra (2025). Sua trajetória também inclui atuações como arteterapeuta, palestrante motivacional e um verdadeiro embaixador da arte e educação com propósito.

O reconhecimento de Fabrício Santos vai muito além das honrarias recebidas. Seu trabalho é uma ponte entre Manhuaçu e o mundo, destacando as riquezas culturais de sua terra natal. A cidade, conhecida por sua beleza natural, tradições e hospitalidade, ganha ainda mais visibilidade com as conquistas de seu artista.

O evento de diplomação contará com presenças ilustres, como descendentes de personalidades históricas brasileiras, incluindo Carlos Câmara, Monteiro Lobato e Euclydes da Cunha, bem como representantes de países da África Lusófona e a ex-ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois. Outro destaque será o lançamento da Coletânea Digital Internacional em tributo à grande poetisa Cora Coralina, onde os melhores textos serão premiados.

As categorias abrangem diversas formas de expressão cultural, como música, literatura, poesia, artes plásticas e inclusão, promovendo uma visão abrangente do que constitui a essência cultural contemporânea. A premiação é um marco para artistas como Fabrício Santos, que, ao brilharem em seus ramos, ajudam a reforçar o papel da arte como ferramenta de transformação e integração social.

Manhuaçu tem razões de sobra para se orgulhar, pois, através de Fabrício, suas cores e sons ecoam nas telas, livros e palcos pelo mundo afora. Com seu talento e dedicação, ele reforça o espírito criativo de sua terra, imortalizando não só sua arte, mas também a essência de sua cidade natal. Parabéns, Fabrício, por transformar seu brilho pessoal em uma luz que ilumina Manhuaçu para o mundo inteiro!

Téo Nazaré