Começou Circuito de Bares

Atividade integra o evento ‘Buteco é Coisa Nossa’

CARATINGA- A noite de quarta-feira (16) marcou o início do Circuito dos Bares 2019, atividade que integra o evento ‘Buteco é Coisa Nossa’, realizado pela Prefeitura de Caratinga.

O primeiro bar a receber a estrutura do evento foi o Empório Boa Vista, que apresentou como prato principal o Duplo Espetinho (Espetinho de boi maminha prime baby e medalhão Romeu e Julieta com vinagrete e farofa), que foi apreciado pelo público, enquanto curtiam o som ao vivo de Analígia.

A segunda parada do Circuito de Bares será no Monte Líbano, amanhã. Será a vez do Mirante Bar (Rua Irmã Rosa da Silveira, 80) com o prato ‘Franguin Tô Debaconavida’ e música ao vivo com Luizinho & Banda e LC Duo, a partir das 17h.