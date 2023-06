Começou a temporada 2023 do futebol em Caratinga

CARATINGA – Teve início na última quinta-feira (8), a temporada 2023 do futebol caratinguense das competições organizadas pela Prefeitura de Caratinga, através da Superintendência de Esportes.

No estádio Doutor Euclides Etienne Arreguy (Dr. Maninho) ocorrem as primeiras partidas da Copa de Bairros com os confrontos entre Nacional Três Irmãos e Santiago Futebol Clube com vitória do Santiago por 3 a 2. Já na segunda partida da noite, as equipes do União Independente Santa Cruz e Opção Futebol Clube ficaram no empate por 0 a 0. As partidas foram válidas pelo grupo B da competição.

A curiosidade dos primeiros jogos ficou com a equipe do Santiago Futebol Clube que reuniu em campo uma família ligada pelo futebol: Heleno, 43 anos teve o privilégio de jogar com seus filhos, Herverton, 20 anos e Diego, 19 anos; além do irmão Adílson, 48 anos. “Bonito de ver a paixão pelo futebol sendo perpetuada de geração em geração”, destaca a orgnanização.

Pela Copa Distrital, as primeiras partidas foram realizadas no domingo (11). Em Sapucaia, a equipe do Master Sapucaia Futebol Clube recebeu o União Santo Antônio e acabou sendo derrotado pelo placar de 5 a 3, em um jogo bastante movimentado. Na segunda partida do dia, a equipe visitante do Patrocínio Futebol Clube venceu por 3 a 0 a equipe do Vila Nova do Sapucaia em um clássico do futebol distrital de Caratinga. Completando a primeira rodada, em Santa Luzia o América de Santa Efigênia venceu fora de casa, a equipe do Força Jovem de Santa Luzia pelo placar 1 a 0.

Nesta semana, a bola volta a rolar nesta terça-feira (13) pela Copa de Bairros com a estreia das equipes do Grupo A. Às 18h30 jogam as equipes do Primeiro de Maio Futebol Clube e Portelinha Futebol Clube. Na segunda partida da noite, programada para às 21h, o Atlético do Salatiel enfrenta o Isocred Futebol Clube, ambos os jogos no Estádio do Dragão (Dr. Maninho). Já pela segunda rodada da Copa Distrital, no domingo (18), o América de Santa Efigênia recebe o Master Sapucaia em Santa Efigênia, o Patrocínio Futebol Clube enfrenta o Força Jovem de Santa Luzia na Arena Patacho em Patrocínio e o União Santo Antônio recebe o Vila Nova de Sapucaia em Santo Antônio do Manhuaçu.