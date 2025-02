Começou a principal competição do futebol amador de Manhuaçu

MANHUAÇU – O último final de semana foi especial para o esporte de Manhuaçu. O melhor e mais disputado campeonato de futebol amador do município teve início e o torcedor voltou a frequentar o estádio municipal Juscelino Kubitschek.

A primeira rodada do Campeonato de Bairros da série A 2025 teve início na tarde de sábado (15). Para abrir oficialmente a competição, o atual campeão Santa Luzia Papagaio F.C enfrentou o Engenho Net Games do Bairro Engenho da Serra e mostrou que vem com força total para tentar repetir o feito do ano passado. Logo na estreia aplicou uma goleada por 5 a 0 e deixou a sua torcida esperançosa. Ainda no sábado, o Serralheria Duda também goleou o Vila Formosa por 4 a 1.

Ainda valendo pela rodada de número 1, a bola rolou para quatro jogos no domingo (16). Pela manhã, em mais dois grandes duelos cheios de tradição, o Petrina F.C venceu o Fúria Negra por 3 a 2 e o E.C São Vicente venceu o Matinha B F.C pelo marcador de 4 a 2.

No período da tarde o Sagrada Família F.C venceu o Master City F.C por 3 a 1 e Bom Jardim F.C e Lajinha F.C empataram sem gols.

Duas partidas encerram a primeira rodada no próximo sábado, 22. Engenhão F.C x Palestra F.C às 15h e Matinha A F.C x Petrinense F.C a partir de 17h.

Segunda divisão

A série B também promete movimentar o futebol de Manhuaçu durante a edição desse ano. Em busca do acesso à elite do futebol dos bairros, dezesseis equipes iniciam sua caminhada no próximo final de semana. Enquanto a primeira divisão concentra todos os seus confrontos no JK, o torneio de acesso vai ter confrontos no municipal e no campo de São Pedro do Avaí. Todos os 8 duelos da primeira rodada acontecem no domingo, 23.

O Campeonato Municipal de Bairro é promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e tem a duração aproximada de três meses. A participação do torcedor é uma atração à parte. “O campeonato já começou com boa presença de público e a medida em que a competição vai se afunilando a tendência é de aumentar o número de pessoas nas arquibancadas. O Campeonato de Bairros é prazeroso para quem organiza, quem joga e quem assiste” – comentou Victor Rocha, secretário municipal de Esportes e Lazer.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu – Fotos: Arianny Fotografia