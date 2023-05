Começou a Copa Guardião das Palmeiras

CARATINGA – O Sistema de Segurança Pública é composto por vários setores que se complementam num trabalho integrado, cada um comprimido seu papel. Desde o ano passado, essa integração passou a ser realidade também no campo esportivo, como parte das comemorações pelo 8° aniversário, o 62° Batalhão de PM realiza pelo segundo ano a Copa Guardião das Palmeiras. O torneio de Fut7 reúne equipes formadas por militares do Batalhão, além de mais três equipes convidadas: Polícia Penal, Polícia Civil e do Fórum. São oito times, divididos em dois grupos. A competição começou na noite de segunda-feira (15) na Arena Dragão no Esporte Clube Caratinga.

A primeira rodada teve os seguintes resultados:

PCS / 286 Cia Tático Móvel 4 x 4 Policia Civil

287 Cia Destacados 2 x 0 287 Sede em Caratinga

Nesta quarta-feira dia 17, a bola volta a rolar às 19h no campo da AABB.