Começou a campanha de vacinação contra o sarampo

Expectativa é vacinar 2.919 pessoas em Caratinga

CARATINGA – A atual situação do sarampo, de forma geral, em todo país, se tornou uma preocupação, no âmbito da saúde pública. O Brasil registrou, entre fevereiro de 2018 e dezembro de 2019 mais de 28.000 casos da doença, que até então havia sido erradica no país. Em Minas Gerais, em 2019, foram confirmados 136 casos e em busca de ações que visem proteger a população e controlar os possíveis surtos da enfermidade, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), sob recomendação do Ministério da Saúde, promove a Primeira Etapa da Campanha de Vacinação contra o Sarampo. A campanha teve início ontem e a expectativa em Caratinga é de vacinar 2.919 pessoas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no ano passado o índice de cobertura vacinal atingiu 100% do público-alvo na primeira dose, já na segunda, atingiu 83% deste público.

A CAMPANHA

Essa primeira etapa da campanha tem como público-prioritário crianças e jovens entre 5 e 19 anos, que não foram vacinados ou que tenham o esquema de vacinação incompleto e será realizada de forma seletiva, ou seja, serão respeitadas as indicações do Calendário Nacional de Vacinação, a partir da avaliação da caderneta de vacina deste público.

A primeira etapa da campanha será realizada entre os dias 10 de fevereiro ao dia 13 de março, tendo como o dia D de Mobilização Nacional o dia 15 de fevereiro. O atual esquema de vacinação para que a pessoa seja considerada imunizada contra o sarampo são duas doses da vacina para indivíduos entre 12 meses a 29 anos de idade e uma dose da vacina para pessoas de 30 a 49 anos.

Minas Gerais, possui atualmente, cerca de 4.000 salas de vacina espalhadas por todo o estado e, de acordo com as orientações técnico-operacionais para a campanha, serão enviadas 660.000 doses da vacina tríplice viral para a primeira etapa da campanha. Em Caratinga, a vacinação ocorre nos postos de saúde e nos PSF’s.

2ª ETAPA DA CAMPANHA

A segunda etapa da campanha será realizada entre os dias três a 31 de agosto, tendo como público-prioritário pessoas de 30 a 59 anos, que não tenham comprovação vacinal de ao menos uma dose da vacina tríplice viral, conforme estipulado no Calendário Básico de Vacinação. O dia D de mobilização social ocorrerá dia 22/08/2020.

A realização desta campanha, bem como a adesão por parte do público-prioritário é imprescindível para garantir a devida proteção da população contra o sarampo e possibilitar a interrupção da circulação do vírus no país.

A DOENÇA

O sarampo é uma doença infecciosa grave, provocada por vírus, transmitida pela fala, tosse e espirro, e extremamente contagiosa, podendo ser contraída por pessoas de qualquer idade. É caracterizada por febre, inflamação das mucosas do trato respiratório, erupção maculopapular generalizada seguida por descamação. A única forma de prevenção é a vacina fornecida de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Mais informações sobre a doença estão disponíveis em www.saude.mg.gov.br/sarampo