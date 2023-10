Começam os voos para a cidade de Manhuaçu pela Azul Linhas Aéreas

A Azul Linhas Aéreas, companhia que já detém a marca de maior número de cidades atendidas no Brasil, informa que iniciou hoje, dia 16 de outubro, os voos da rota ligando o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte – Tancredo Neves, o BH Airport, em Confins (MG), à cidade de Manhuaçu, na zona da mata mineira.

A operação é realizada pela Azul Conecta, responsável pelos voos regionais da companhia. Os serviços, em aeronaves Cessna Grand Caravan com capacidade para 9 passageiros, têm frequência de quatro vezes na semana: segundas, quartas, sextas e domingos.

As partidas do BH Airport acontecem às 09h25, com pouso estimado às 10h30, no Aeroporto Regional de Santo Amaro de Minas, em Manhuaçu. Já no sentido contrário, as decolagens ocorrem às 10h55, com chegada prevista para 12h00 no BH Airport.

A região é muito valorizada em Minas Gerais, sendo considerada a capital do café do Leste de Minas, com a presença do Castelo do Café, o único no mundo dedicado à bebida. Também fica localizada a menos de 50 quilômetros do Pico da Bandeira.

“Minas Gerais é um superpolo para a Azul e onde está um dos nossos maiores hubs. Também temos uma grande presença em cidades mineiras menores, graças aos voos da Azul Conecta, que é uma expoente desse sucesso local da companhia. Manhuaçu era um destino muito solicitado pelos Clientes e que queríamos muito viabilizar. Tanto que as passagens para o voo inaugural esgotaram rapidamente, o que nos deixa muito felizes”, diz César Grandolfo, gerente de Relações Institucionais da Azul.

Para Herlichy Bastos, diretor de Operações do BH Airport, o início das operações para Manhuaçu mostra como o aeroporto e a Azul estão empenhados em ampliar a conectividade de Minas Gerais.

“Somos o terceiro aeroporto com maior número de destinos domésticos do Brasil. Com esse voo, estaremos conectados a 12 destinos mineiros, o que reflete uma maior comodidade para que as pessoas possam voar para os quatro cantos do país. Seguimos atentos em nos fortalecer como hub de conexões, capaz de sustentar essas rotas que são tão importantes para o Estado”, finaliza Bastos.

Murilo Basseto / Aeroin

Fonte: Portal Caparaó