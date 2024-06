Começam obras de calçamento no segundo trecho da Serra do Soarim em Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim segue realizando obras de calçamento e drenagem pluvial em serras e morros na zona rural com propósito de melhorar a qualidade de vida do pequeno produtor inhapinhense, fazendo com que os seus produtos cheguem aos mercados sem transtorno ou depreciados.

Na última semana, a população do distrito de Bom Jesus do Rio Preto, presenciou o início das obras de calçamento de mais um trecho da Serra do Soarim, e neste perímetro serão calçados e drenados um trecho aproximado de 160 metros, totalizando R$153.896,86, provenientes do caixa próprio da prefeitura. “Já são quase duas dezenas de morros e serras de difícil circulação em períodos chuvosos que receberam ou estão recebendo calçamento em blocos de concreto, o que resultou em melhor qualidade de vida para os moradores das regiões beneficiadas principalmente para agricultura familiar, impactando no escoamento da produção agrícola, incentivando o desenvolvimento rural e alavancando a economia do município. Com início das obras de calçamento e drenagem pluvial do segundo trecho da Serra do Soarim chegamos a quase duas dezenas de calçamentos em serras e morros na zona rural de Inhapim, pontos estes conhecidos pela difícil locomoção de veículos, motociclistas e pedestres”, ressaltou o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”.

Neste primeiro momento na realização das obras, a empresa executora do calçamento trabalha na implantação de toda rede pluvial para canalizar e retirar o grande volume de água que desce pela serra, construindo bueiros e instalando meios-fios.

Assessoria de Comunicação