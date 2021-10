Começam atividades do Castramóvel

Secretaria de Saúde, tutores e protetora de animais destacam importância do serviço

CARATINGA– Ontem foram iniciadas as atividades do Castramóvel em Caratinga, na Praça da Estação. O serviço teve início pelos animais em situação de risco e acolhidos por protetoras.

O secretário de Saúde Erick Gonçalves classificou o momento como mais um sonho realizado na proteção dos animais da cidade. “Quando falamos em animais, falamos em saúde pública. Castrar, fazemos controle populacional e esta é uma atividade muito importante para controlarmos o número de animais em nossa cidade. É uma atividade coordenada pela Superintendência de Vigilância em Saúde, que conseguiu junto com o Conselho de Medicina Veterinária colocar o Castramóvel para funcionar efetivamente. Iniciamos as atividades, primeiramente castrando os animais de posse das protetoras, que estavam em situação de risco e, está sendo aberto um cadastro, para as pessoas de baixa renda podem fazer o seu cadastro e, posteriormente, de acordo com a demanda apresentada, o Castramóvel vai até essas localidades”.

Erick acrescenta que a Prefeitura está fazendo um investimento totalmente com recursos próprios. “Também vamos implantar nesses cães que serão castrados nos bairros, chips, ou seja, irá monitorar esse animal, para termos uma posse responsável. Sabemos que muitas pessoas pegam o animal quando é pequeno e, posteriormente, abandonam. Esses cachorros serão monitorados, um investimento importante, para melhorar ainda mais a qualidade dos serviços”.

Foi disponibilizado ainda um link para cadastramento de tutores que também desejam castrar seus animais, como destaca Erick. “Toda a população de Caratinga que tiver animal e estiver dentro dos critérios, pode fazer o cadastro. Nossos distritos também serão contemplados. Caratinga é uma cidade que tem a zona rural grande e diversos bairros, a população tem o hábito de ter um animalzinho em casa e vamos fazer de tudo para castrar o maior número e evitar que tenhamos tantos animais soltos e abandonados na rua”.

O médico veterinário Alisson Silveira explica que será necessário cumprir alguns requisitos para ser contemplado. Além disso, os animais devem ter idade superior a seis meses e inferior a 10 anos e não possuir raça definida. “É preciso ser maior de 18 anos, residir no município, portar documento pessoal, ser pertencente à família de baixa renda e inscrito no Cadastro Único. A castração faz o controle populacional com esterilização, mas, para o animal, é muito benéfico, previne infecções, tumores, além de aumentar a longevidade do animal. Ou seja, o animal vive mais, fica menos estressado”.

Ele ainda deu mais detalhes sobre o funcionamento, da entrada à saída do animal “As atividades iniciam às 7h30, o animal passa pela triagem, pesagem, é identificado, fica no pré-operatório, com indução da anestesia; passa pelo bloco cirúrgico onde é operado e vai para o pós-operatório para fazer recuperação e observação. Ao final do dia, quando se encerram as atividades, por volta de 17h30, esse animal é liberado”.

A estimativa é fazer 10 castrações/dia, em torno de 200/mês. “Alternando fêmea e macho, acredito que possamos alcançar. Até o momento já foram castrados sete animais, sendo um macho e seis fêmeas”, informou Alisson na tarde de ontem.

Bernadete de Souza levou a gatinha Pandora para se castrar e aprovou a iniciativa. “É uma coisa importante, tira muitos gatinhos da rua, como a nossa que foi adotada. Reduz esse fluxo de animais abandonados, eles sofrem, pegamos com carrapato, sarna. Se a gente pudesse pegava todos pra gente, mas, infelizmente tem as despesas”.

Ana Júlia também elogia o funcionamento do Castramóvel na cidade. “Importante para diminuir os animais de rua e o mais importante é as pessoas trazerem seus gatos e cachorros machos. Fico muito sensibilizada e acho muito importante trazer”.

Amélia Gomes afirma que o castramóvel funcionando potencialmente é o sonho de qualquer protetor de animais. “É a única forma de conter tanto abandono, reprodução, doenças como o TVT que é um tumor que vai comendo as partes íntimas dos animais, a piometra, de tanto criar, o útero não aguenta. O manejo público de animais é a única saída, porque a situação está descontrolada. O abandono piorou demais nos últimos anos. Castração também é saúde, evita câncer em machos e fêmeas, enfim, é aquela luz a surgir no fim do túnel”.

A protetora ainda acredita que o Castramóvel vai proporcionar informação e educação da população sobre o cuidado com estes animais. “Para nós protetoras, que fazemos loucuras em tratamentos de diversos animais, assumimos despesas altíssimas, depois de saudáveis, a gente ter uma pessoa que confia para faz essa castração. Nós protetoras vemos animais em todos os cantos, conhecemos a realidade. Tento não ver, mas, aparece na nossa frente e andamos muito por todos os cantos da cidade. Se não estamos sabendo, as pessoas logo nos reportam os diversos casos de maus tratos, abandonos, somos protetoras 24 horas por dia”.

Para Amélia, o Castramóvel veio para somar no trabalho que é realizado pelas protetoras de animais da cidade. “Tenho fé que será para um bem maior, pedir pra população de baixa renda fazer o cadastro, tudo no início tem pontos a serem acertados, é uma coisa muito nova, mas tudo será alinhado e vamos conseguir transformar a triste realidade na nossa cidade. Castração é saúde”.