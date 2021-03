Começa vacinação dos idosos acima de 80 anos

1.250 novas doses chegaram ao município

CARATINGA- O município de Caratinga recebeu nesta quarta-feira (03), 1250 novas doses para a campanha de vacinação contra a covid-19.

De acordo com Erick Gonçalves, secretário de Saúde, durante esta quinta e sexta-feira, serão vacinados os idosos com 80 anos ou mais. O público-alvo deve procurar a Unidade de Saúde do seu respectivo bairro de 8h30 às 10h e 13h30 às 16h para receber a vacina.

Aqueles que moram em área descoberta pelas unidades, devem ir até a Unidade V. Já em relação aos idosos acamados, os familiares podem entrar em contato através do telefone (33) 3329-8121 (Unidade V) ou ligar para a Unidade mais próxima de sua residência para agendar a vacinação que será realizada por uma equipe volante na próxima semana. É indispensável a apresentação de documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência.

Vale ressaltar que a campanha de vacinação dos profissionais de saúde continuará acontecendo paralelamente, uma vez que 8% das doses recebidas ontem serão destinadas para eles.